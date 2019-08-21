Цена на уголь по формуле "Роттердам+" является самой дешевой, по которой Украина может закупить уголь на мировых рынках, - Корольчук

Цена угля по формуле Роттердам плюс является самой дешевой цене, по которой Украина могут закупить уголь на мировых рынках. Об этом на своей странице в сети Facebook пишет енергоексперт Юрий Корольчук, комментируя совещание с участием Президента Владимира Зеленского на тему функционирования новой модели энергорынка.

“Зеленский воочию убедился, что на данный момент формула «Роттердам плюс» дает наименьшую закупочную цену угля для Украины - 1741 грн за тонну. И можно было бы заподозрить, что это все провокации субъектов и участников рынка, политиков, активистов - от Насалыка в ДТЭК. Там же повторяются известные факты энергорынка Украины и мира. Цена украинских государственных шахт - 2500 грн за тонну при себестоимости 3966 грн/тонна. Импорт угля из ЮАР - 1811 грн/тонна, США и Колумбии - 1913 грн/тонна. Отсутствует цена импортного угля из России, но она обычно была на уровне южноафриканской или несколько выше роттердамской цены. Иллюзия о том, что Россия близко, а потому должен дать более низкую цену на уголь развеялась еще в 2014 году“.

Соответственно, как пишет Корольчук, именно от этого стоит отталкиваться в нынешней ситуации с дефицитом угля, ведь сейчас “Украина сжигает ежесуточно 73 тыс. т угля, а накапливает только 43 тыс. т“. Подобная ситуация может привести к кризису в энергосистеме.

Напомним, 20 августа в Офисе президента прошло совещание по вопросам энергетики, где обсуждались, в том числе, вопросы ценообразования на уголь. В совещании также приняли участие представители правоохранительных органов - Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как показывает слайд с презентации, опубликованный главным редактором издания “Цензор.НЕТ“ Юрием Бутусовым, в ходе обсуждения оказалось, что формула “Роттердам +“ обеспечивает наименьшую закупочную цену угля для Украины - 1741 грн за тонну.