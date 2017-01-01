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В Одессе из-за халатности врача умерла 21-летняя девушка

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Врач не рассчитал возможности организма девушки и ввел не те лекарства.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Одессе объявлено подозрение врачу-анестезиологу, по вине которого на операционном столе умерла 21-летняя девушка. Об этом передает УНИАН, ссылаясь на комментарий прокуратуры Одесской области.

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Медика подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло смерть пациентки. Предварительно удалось установить, что в мае 2017 года во время проведения операции в медицинском центре пластической хирургии 21-летняя пациентка умерла из-за введения врачом-анестезиологом ненадлежащего препарата. Эти лекарства вызывали патологическую реакцию в виде злокачественной гипертермии (угрожающее жизни повышение температуры тела).

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Отмечается, что подозрение врачу объявили еще 16 августа.

В ходе расследования установлено, что врач не собрал всестороннего анамнеза, в частности, о непереносимости пациенткой препаратов. Кроме того, не была учтена информация о ранее перенесенной операции и особенности влияния наркоза, - прокомментировали в прокуратуре.

В полиции журналистам уточнили, что трагедия случилась в медицинской клинике “Моцарт”.

Напомним, киевского хирурга будут судить за смерть пациентки после липосакции. Операция была проведена в расположенной в Печерском районе частной клинике косметической хирургии.

 

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Теги: полиция, халатность, врач, пластическая операция
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