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На Прикарпатье лесники избили сотрудников природного парка

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В Минэкологии утверждают, что представители ГП "Кутский лесхоз" постоянно вызывающе осуществляют незаконную рубку территории национального природного парка.
На место происшествия была вызвана полиция
На место происшествия была вызвана полиция
ukrinform.ua

Сотрудников Гуцульского национального природного парка (Ивано-Франковской область) избили лесники госпредприятия "Кутское лесное хозяйство".

Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В Минэкологии призвали Государственное агентство лесных ресурсов и правоохранительные органы отреагировать на произошедшее.

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"20 августа рабочая группа Государственной экологической инспекции Украины (Государственная природоохранная служба) начала проверку фактов осуществления незаконной вырубки леса ГП "Кутское лесное хозяйство" и Пистинского сельского совета на природно-заповедных территориях, находящихся в постоянном пользовании НПП "Гуцульщина", - сообщили в среду, 21 августа, в пресс-службе министерства.

Как говорится в информации, во время выезда, на территории Пистинского сельского совета Косовского района провести проверку группа не смогла.

"Ряд работников Кутского лесхоза… (около 50 человек) с применением физической силы к работнику НПП, препятствовали комиссии пройти на территорию и осуществляли давление, не допуская экоинспекторов к выполнению своих обязанностей", - рассказали в Минэкологии.

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На место происшествия была вызвана полиция. По факту избиения начальника отдела государственной охраны НПП "Гуцульщина" Андрея Матийчука и принуждения экоинспекторов выполнять неуполномоченные действия были уведомлены работники косовского отдела полиции ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.

"Министерство экологии и природных ресурсов Украины призывает Государственное агентство лесных ресурсов Украины и правоохранительные органы отреагировать на факт избиения работников НПП и препятствование комиссии Госэкоинспекции Украины (Государственная природоохранная служба) осуществлять профессиональные обязанности и принять немедленные меры относительно злоупотребления служебным положением работниками ГП "Кутский лесхоз", - говорится в сообщении.

При этом в Минэкологии утверждают, что представители ГП "Кутский лесхоз" постоянно вызывающе осуществляют незаконную рубку территории национального природного парка.

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"Не останавливает их неправомерной деятельности и ряд открытых уголовных производств, решение суда о прекращении рубок на территории Пистинского сельского совета и несколько других судебных процессов. Национальный парк признан потерпевшим в этих процессах. Министерством экологии и природных ресурсов Украины были направлены десятки писем в правоохранительные органы всех уровней с требованием разобраться в незаконной деятельности ГП "Кутский лесхоз", - добавили в министерстве.

Как сообщалось 25 июля, СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Закарпатье.

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Теги: вырубка леса, Закарпатье, избиение, драка, конфликт
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