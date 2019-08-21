НАБУ согласовывает подозрения с посольством США - Луценко

Генпрокурор подчеркивает, что НАБУ надо слить с ГБР, чтобы не было конфликтов.

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Национальное антикоррупционное бюро согласовывает проекты подозрений с посольством Соединенных Штатов. Об этом генпрокурор Юрий Луценко рассказал “Цензору“.

Эти доказательства должны повлиять на реорганизацию ГБР и НАБУ, отметил он. “У меня по решению суда законно получены доказательства того, что работники НАБУ передают проекты подозрений в посольство одной из дружественных нам стран“, - уверяет Луценко.

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“Поэтому я считаю, что одно это должно было привести нашего нового президента, который тоже об этом знает, к необходимости перезапуска ГБР и НАБУ и проведения конкурса на должность руководителя“, - подчеркнул генпрокурор.

По его мнению, в рамках перезапуска нужно объединить НАБУ и ГБР. “ГБР должно расследовать все дела, а при выходе на чиновников категории А - передавать дело своим коллегам“, - уверен он.

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“И второе - создать Службу финансовой безопасности, ликвидировав экономические функции МВД и СБУ. Этого давно требует бизнес, замученный визитами 5-6 подразделений различных ведомств“, - сказал Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что в кабинете зама Луценко обнаружили прослушку, в установке которой заподозрили людей Сытника.

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