СБУ объявила о подозрении 201 иностранцу за службу в рядах "ЛДНР"

В наемники, кроме россиян, пошли представители еще 23 стран.

С 2014 года СБУ объявила о подозрении 201 иностранцу-наемнику сепаратистское издание

С начала военных действий на Востоке Украины СБУ объявила о подозрении 201 иностранцу-наемнику, которые воевали на стороне "ЛНР" и "ДНР".

Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в ответ на журналистский запрос.

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"В период с февраля 2014 года по настоящее время следователями СБ Украины 201 иностранному гражданину было сообщено о подозрении", - проинформировали в СБУ в ответ на запрос УНН в отношении иностранных граждан, воевавших на стороне "ЛНР" и "ДНР".

В спецслужбе уточнили, что 178 наемников были гражданами РФ и еще 23 человека - граждане других стран.

Как сообщалось 7 августа, воевавшему на стороне "ДНР" чеху грозит до 20 лет тюрьмы.

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