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СБУ объявила о подозрении 201 иностранцу за службу в рядах "ЛДНР"

Комментариев: 3
В наемники, кроме россиян, пошли представители еще 23 стран.
С 2014 года СБУ объявила о подозрении 201 иностранцу-наемнику
С 2014 года СБУ объявила о подозрении 201 иностранцу-наемнику
сепаратистское издание

С начала военных действий на Востоке Украины СБУ объявила о подозрении 201 иностранцу-наемнику, которые воевали на стороне "ЛНР" и "ДНР".

Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в ответ на журналистский запрос.

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"В период с февраля 2014 года по настоящее время следователями СБ Украины 201 иностранному гражданину было сообщено о подозрении", - проинформировали в СБУ в ответ на запрос УНН в отношении иностранных граждан, воевавших на стороне "ЛНР" и "ДНР".

В спецслужбе уточнили, что 178 наемников были гражданами РФ и еще 23 человека - граждане других стран.

Как сообщалось 7 августа, воевавшему на стороне "ДНР" чеху грозит до 20 лет тюрьмы.

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Теги: война, Донбасс, "ДНР", "ЛНР", СБУ
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Комментариев (3)
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Сеемма    21.08.2019, 17:17
Оценка:  +3
Сеемма
201? Я не ослышался? А 100500 российских военных, типа, все убиты? Это не подозрение, а признание гражданской войны.
Media-sapiens    21.08.2019, 17:02
Оценка:  +1
Media-sapiens
Сарочке Некрошинаху и Макарону-евроинтегратору России объявила?
T-REX2    21.08.2019, 16:55
Оценка:  +2
T-REX2
Огласите весь список и занесите в МЫРОТВОРЕЦЬ вместе с государствами.
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