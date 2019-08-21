Сдал взяточника - получил деньги. Борьба с коррупцией по-новому

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка предложил "поощрять" лиц, которые разоблачают топ-коррупционеров.

Читай также: Подполковник фискальной службы попался на крупной взятке

Сдал коррупционера – получил деньги. В команде Владимира Зеленского придумали новый способ борьбы с коррупцией: людям, которые разоблачили коррупционера, отдадут 10% от суммы возмещенных государству убытков или от суммы уличенной взятки, пишет Корреспондент.

Что предлагает ЗеКоманда

Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. заявил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Читай также: Свалила все на нечисть: В Харькове оправдали судью, подозреваемую в коррупции

Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, отметил он.

Также обещают наказывать тех, что будет преследовать обличителей, заверил Рябошапка.

Соответствующие проекты законов, которые регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных преступлениях, правах и гарантиях защиты обличителей, их близких лиц, уже готовятся в Офиса президента.

Читай также: Командир воинской части пойдет под суд за взятку в $10 тысяч

Станут ли свидетели взяток доносчиками

“Эта инициатива власти не самая умная идея, которая возникает в рядах Слуги народа. Где-нибудь в Германии или другой стране Европы подобные вещи и могли бы работать правильно, но не в Украине", - считает политолог Андрей Золотарев.

"Понятно, что “стучать” будут не на тех, кто берет взятки, а на тех, кого нужно убрать, с кем нужно свести счеты – на начальника, соседа”, - поясняет он.

Эксперт добавил, что большинство тех, кто работает “в системе” и берут взятки, своих недобросовестных коллег закладывать не станут.

Читай также: В Киеве пьяный водитель угрожал копам связями с Зеленским

“Те, кто находится в системе - они повязаны обетом молчания. Сейчас взятки берутся и вопросы решаются современными методами. Офшоры, счета в банках и прочее”, - считает он.

Смогут ли защитить армию "разоблачителей"

"Скорее, инициатива станет очередным поводом для определенной коррупции. Во-первых, крайне сложно будет установить ущерб и ту сумму, которую государство будет получать. Во-вторых, должны быть конкретные суммы, которые в дальнейшем взыщут", - считает юрист Ростислав Кравец.

Читай также: Грымчак арестован с залогом в шесть миллионов

"Иначе произойдет, что после разоблачения и в бюджет не попадет ни копейки, и самому разоблачителю", - отметил он.

Адвокат также задался вопросом, откуда будут браться средства на содержание и защиту армии разоблачителей: "Многие схемы настолько криминализированы, там идут такие громадные потоки, что вопрос здоровья и жизни самих разоблачителей будет стоять очень актуально".

"И за чей счет это все будет содержаться, если государство в конце концов не получит затрат?" - отметил он.

Читай также: Грымчака обвиняют в мошенничестве, а не во взяточничестве

По словам Кравца, в Украине часто происходят ситуации, когда правоохранительные органы ненадлежащим образом проводят следствие.

"В результате человек формально якобы должен нести ответственность. Но юридически документы составлены неверно, либо адвокаты хорошо сработали, и в итоге не наступила ответственность, как и компенсация", - поясняет юрист.

"Тогда государство должно нести затраты на выплату теоретического вознаграждения? А если речь будет идти о серьезных преступлениях, то человеку нужно позаботиться не только о своей защите, а и о защите своей семьи", - отмечает Кравец.

Читай также: Врачей из Института рака задержали за взятки

Гарантии для обличителя

Эксперт группы по реформированию органов правопорядка Реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин также считает вопрос безопасности заявителей первоочередным.

“Для разоблачения коррупции необходимо обеспечить безопасность такому человеку, его родным и близким. На мой взгляд, без должной системы защиты обличителей, все это не заработает на полную мощность", - уверен он.

Читай также: Минздрав прокомментировал обыски в Институте рака

"Если люди и дальше будут бояться сообщать о преступлениях своего руководителя или о коррупции среди коллег в государственном учреждении, то никакие 10% их не будут стимулировать", - пояснил Крапивин.

"Более того, из американского опыта, это не только о физической безопасности, но и о гарантии не увольнения с работы и подобные вещи", - считает эксперт.

"Это же не столько о журналистах-расследователях, сколько о простых людях, которые ежедневно видят вокруг себя коррупцию. Но вопрос физической безопасности, учитывая нападения на гражданское общество последних лет, - самое главное”, - резюмировал Крапивин.

Читай также: За Грымчака не станут вносить залог

Читай также: НАБУ выдвинуло новые претензии в адрес Луценко

Пример США: миллионы долларов, но защита не для всех

В США используется материальная модель поощрения в виде 15%, а иногда даже и 25% от суммы взятки, а в Южной Корее за сообщение о коррупционных нарушениях гражданин может получить до $2 млн.

В США защита предоставляется только государственным служащим. В Великобритании, Южной Корее, ЮАР и Японии защита предоставляется как государственным служащим, так и работникам частного сектора.

Читай также: Суд избрал меру пресечения для помощника Грымчака

В Австралии и Великобритании защита предоставляется как постоянным работникам, так и консультантам, контрагентам, временным и бывшим работникам, стажерам и т. д.

В Канаде, США и Южной Корее существует специальный госорган, уполномоченный принимать заявления о коррупции, предоставлять защиту и проводить расследования.

Читай также: Грымчак в СИЗО, несмотря на ошибку суда – адвокат

В Великобритании, ЮАР и Канаде заявитель обязан сделать "внутреннее" заявление о коррупции, прежде чем обращаться во внешний орган. В Великобритании также рекомендуется обращаться с заявлением в СМИ только в крайних случаях.

В Канаде и США предусмотрена уголовная ответственность лиц, нарушающих права заявителя о фактах коррупции.

На данный момент механизм вознаграждений наиболее отлажено работает в США. Например, в 2009 году Джону Копчински, взявший на себя ответственность за заявление, и группа сотрудников одного из крупнейших производителей медикаментов Pfizer получили вознаграждение в $102 млн.

Читай также: Кабмин уволил топ-чиновника Госгеонедр спустя год после его задержания на взятке

Они сообщили о нелегальном продвижении лекарства против артрита Bextra. В 2012 году анонимный заявитель получил вознаграждение в $2 млн за подтвердившееся предположение о том, что компания Illinois Tool Work использовала мошенническую схему для уклонения от уплаты налогов, в результате которой госказна недополучила $383 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Владимира Зеленского обещают платить обличителям до 10% от суммы взятки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.