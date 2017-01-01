Зеркаль подтвердила, что от Путина ждут освобождения политзаключенных

На встрече Макрона и Путина обсуждался вопрос освобождения украинских военнопленных и заключенных.

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После встречи во Франции с президентом Эмманюэлем Макроном от президента РФ Владимира Путина ожидают дальнейших шагов по освобождению политзаключенных, считает замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Все требуют от Москвы освобождения политзаключенных. Это является одной из предпосылок для дальнейшего развития диалога. Для нас, действительно, важно не кто привезет, а чтобы они вернулись“, - сказала она.

При этом замглавы МИД отметила, что на встрече президента РФ Путина и Франции Макрона обсуждался вопрос украинцев. “Эти вопросы обсуждались, и от Путина ожидают дальнейших шагов“, - пояснила Зеркаль.

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Ранее сообщалось, что Россия может вернуть в Украину пятерых политзаключенных. Кроме того, до конца лета планируется вернуть и военнопленных украинских моряков.

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