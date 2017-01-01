Заранее выкопал могилу и водил туда “экскурсии”: шокирующие детали убийства девушки подростком в Харькове

Оказалось, что подозреваемый - сын бывшего правоохранителя.

Резонансное убийство 26-летней девушки в Харькове, в котором сознался ее 16-летний знакомый, продолжает обрастать шокирующими подробностями. Детали сообщили в сюжете Надзвичайних новин.

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Оказалось, что подозреваемый - сын бывшего правоохранителя. Кроме того, после расправы над Яной Шевченко парень хвастался знакомым, в каких муках умирала жертва.

Появилась информация о том, что сотрудники местной полиции Холодногорского райотдела запугивали свидетелей, чтобы те молчали. Видимо, это благодаря старым связям отца подозреваемого. Дело передали на расследование в Главное следственное управление Харьковской области.

Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что ему пришлось закопать свои новые кроссовки и одежду - видимо, там были следы крови. А через три дня, когда все утихло, он решил откопать, потому что стало жалко новые вещи, - рассказал адвокат Андрей Диденко.

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Убийца и его жертва проживали на одной улице в Харькове. Об убийстве знали все вокруг, так как парень даже не скрывал преступление. Местные говорят, что подозреваемый Даниил Редин заранее выкопал могилу и водил “экскурсии” к месту захоронения девушки.

Суд арестовал парня на 60 суток. В суде он вины не признал, несмотря на то, что написал явку с повинной. Отец парня Денис Редин говорит, что его сын может быть и есть жертвой, а не преступником.

5 августа полиция уже все знала, а откапывали Яночку 9 августа. Все эти дни мы еще искали ее, а Редины успели продать машину и занять крупную сумму денег - ходят слухи, что 50 тысяч долларов - то есть, они в это время решали финансовый вопрос в полиции, пока мой ребенок лежал в земле, - рассказала мать погибшей.

Местные говорят, что 26-летнюю девушку и 16-летнего парня связывали интимные отношения. Вероятно, вместе они употребляли наркотики. Однажды в компании девушка сказала, что “в постели он никакой”. Тогда парень обиделся и решился на убийство.

Все знали, что Данил убил Яну. Но весь наш район запуган этой семьей, в частности папой, Денисом Рединым. Мой муж был до смерти избит отцом этого парня, муж умер в больнице на третий день после избиения. И за это никто не понес наказания. Всем известно, что у него есть покровители в Холодногорском райотделе, - рассказала местная жительница.

Напомним, в Харькове 16-летний парень зверски убил 26-летнюю девушку. Парень расправился со своей возлюбленной.

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