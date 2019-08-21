Суд в РФ отказал в апелляции на арест всех военнопленных моряков

Меру содержания продлили большинству моряков до 24 октября, троим - до 26 октября.

СУд в РФ снова проштамповал 24 отказа в апелляции EPA/UPG

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Мосгорсуд отказал в освобождении из следственного изолятора всех моряков, арестованных после силового захвата в районе Керченского пролива осенью 2018 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Последними продлили срок содержания Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Сергею Чулибе, Юрию Безъязычному, Юрию Будзыло, Владимиру Лисовому, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому.

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Их заключение продлили до 24 октября. Кроме того, в отношении Андрея Артеменко, Василия Сороки и Андрея Эйдера было решено до 26 октября отклонить апелляционную жалобу защиты.

Напомним, ранее замглавы МИД Елена Зеркаль подтвердила, что от Владимира Путина ждут освобождения украинских политзаключенных и военнопленных.

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