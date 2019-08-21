Прикарпатье получит 120 млн на ликвидацию последствий паводка

Кабмин выделил Закарпатской и Ивано-Франковской областям 120 млн грн на восстановление после затопления.

Кабмин выделил 120 млн грн на преодоление последствий непогоды на Закарпатье и Прикарпатье ГСЧС

Кабинет министров выделил 120 миллионов гривен на преодоление последствий подтопления в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины в среду, 21 августа.

"Кабмин выделил 120 млн грн на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Денежные средства будут направлены для преодоления последствий затопления в ряде районов Закарпатской и Ивано-Франковской областей, имевших место 20-25 мая 2019 года в результате резких подъемов уровня основных рек", - сказано в сообщении.

Средства из резервного фонда Госбюджета пойдут на восстановительные работы для устранения последствий затопления сельхозугодий, жилых домов, ряда участков автомобильных дорог государственного, областного и местного значения, повреждения береговых укреплений, дорожного покрытия и других объектов инфраструктуры.

Напомним, что ранее власти Ивано-Франковской области попросили у правительства более 160 млн грн из госбюджета на ликвидацию последствий непогоды.

В своюочередь на Закарпатье заявили, что на ликвидацию последствий стихии в области необходимо не менее 150 миллионов гривен. Точная цифра будет названа после детального анализа ситуации.

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