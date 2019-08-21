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Прикарпатье получит 120 млн на ликвидацию последствий паводка

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Кабмин выделил Закарпатской и Ивано-Франковской областям 120 млн грн на восстановление после затопления.
Кабмин выделил 120 млн грн на преодоление последствий непогоды на Закарпатье и Прикарпатье
Кабмин выделил 120 млн грн на преодоление последствий непогоды на Закарпатье и Прикарпатье
ГСЧС

Кабинет министров выделил 120 миллионов гривен на преодоление последствий подтопления в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины в среду, 21 августа.

"Кабмин выделил 120 млн грн на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Денежные средства будут направлены для преодоления последствий затопления в ряде районов Закарпатской и Ивано-Франковской областей, имевших место 20-25 мая 2019 года в результате резких подъемов уровня основных рек", - сказано в сообщении.

Средства из резервного фонда Госбюджета пойдут на восстановительные работы для устранения последствий затопления сельхозугодий, жилых домов, ряда участков автомобильных дорог государственного, областного и местного значения, повреждения береговых укреплений, дорожного покрытия и других объектов инфраструктуры.

Напомним, что ранее власти Ивано-Франковской области попросили у правительства более 160 млн грн из госбюджета на ликвидацию последствий непогоды.

В своюочередь на Закарпатье заявили, что на ликвидацию последствий стихии в области необходимо не менее 150 миллионов гривен. Точная цифра будет названа после детального анализа ситуации.

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Теги: Закарпатье, Кабинет Министров, Кабмин Украины, правительство, непогода, Закарпатская область, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bertal    21.08.2019, 18:49
Оценка:  0
bertal
Раньше в каждом селе біли водостоки, но на них забили, землю с водстоками закопали, понастроили всякой ху.... ни, теперь до них никак не дойдет в чем проблема, а проблема в вірубки леса и восстановлении водостоков, кстате если раньше если возле хаті водосток біл замуссорен,то хаті получал пиз ді
Nikolas_Adver    21.08.2019, 18:41
Оценка:  +2
Nikolas_Adver
eбаные рагули, каждый год ро 2-3 раза одно и то же, уже давно можно было переселить их по выше и забыть, так нет, все льют и льют в них бабосы....
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