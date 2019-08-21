Изношенные отечественные парашюты планируют заменять американскими, пока проводят тестирование.

ВСУ хотят отказаться от украинских парашютов в пользу американских

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ВСУ хотят отказаться от украинских парашютов в пользу американских

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Украина намерена принять на вооружение парашютные системы США из-за завершения срока эксплуатации отечественных. Сейчас в Черниговской области проходят их испытания, сообщила пресс-служба Минобороны.

"После того, как единственный в стране Феодосийский парашютный завод оказался на оккупированной территории, у нас возникли проблемы с обновлением парашютного парка отечественных десантно-штурмовых войск", - отмечают в пресс-службе.

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"Вечно продлевать сроки эксплуатации имеющихся в армии парашютов невозможно, поэтому сейчас рассматривают возможность принятия на вооружение ВСУ ряда парашютных систем производства США", - говорится в сообщении.

Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники из Чернигова начали испытания американских парашютных систем Intruder RA 360 и Hi-5.

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Кроме того, военные испытывают парашютную систему Т-11 и управляемые системы точного воздушного десантирования грузов MicroFly II и FireFly.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые за 32 года в США испытали ракету средней дальности.

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