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ВСУ хотят отказаться от украинских парашютов в пользу американских

Комментариев: 7
Изношенные отечественные парашюты планируют заменять американскими, пока проводят тестирование.
ВСУ хотят отказаться от украинских парашютов в пользу американских
© mil.gov.ua
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  • В Черниговской области испытывают западные парашюты
  • Украинские парашюты уже утратили срок годности
  • Изношенные парашюты заменят на новые из США
ВСУ хотят отказаться от украинских парашютов в пользу американских
В Черниговской области испытывают западные парашюты
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Украина намерена принять на вооружение парашютные системы США из-за завершения срока эксплуатации отечественных. Сейчас в Черниговской области проходят их испытания, сообщила пресс-служба Минобороны.

"После того, как единственный в стране Феодосийский парашютный завод оказался на оккупированной территории, у нас возникли проблемы с обновлением парашютного парка отечественных десантно-штурмовых войск", - отмечают в пресс-службе.

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"Вечно продлевать сроки эксплуатации имеющихся в армии парашютов невозможно, поэтому сейчас рассматривают возможность принятия на вооружение ВСУ ряда парашютных систем производства США", - говорится в сообщении.

Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники из Чернигова начали испытания американских парашютных систем Intruder RA 360 и Hi-5.

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Кроме того, военные испытывают парашютную систему Т-11 и управляемые системы точного воздушного десантирования грузов MicroFly II и FireFly.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые за 32 года в США испытали ракету средней дальности.

 

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Теги: армия и вооружение, США, Минобороны, парашют, десантники, испытание оружия
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Комментариев (7)
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fkrfyfan    21.08.2019, 19:21
Оценка:  +1
fkrfyfan
Кроме самых больших шаровар так и не научились ничего шить
Coюзник    21.08.2019, 19:11
Оценка:  0
Coюзник
Это скорее всего фейк или отмыв денег в Украине как минимум два предприятия шьют парашюты
Coюзник    21.08.2019, 19:23
Оценка:  -1
Coюзник
Есть заводы в Киеве и Николаеве.
Сеемма    21.08.2019, 19:04
Оценка:  +1
Сеемма
Изношены? Парашюты СССР 100%.
Rangol    21.08.2019, 18:45
Оценка:  -2
Rangol
Трусы ещё надо с памперсами и лифчики для украинских десантников закупать в Америке, раз уже ничего сами не умеют на Украине производить
ПродувКротов    21.08.2019, 19:14
Оценка:  +2
ПродувКротов
Снаряжение украинских ДШВ сильно отличается от голубых панамок на россии. Учите матчасть.
Юдзиро2019    21.08.2019, 19:26
Оценка:  0
Юдзиро2019
ПродувКротов
"Снаряжение украинских ДШВ сильно отличается от голубых панамок на России".
Ясное дело, что сильно отличается, там нет скопления в шароварах для говна, при прыжке.
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