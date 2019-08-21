ВСУ хотят отказаться от украинских парашютов в пользу американских
Читай также: В РФ испытали дрон Охотник в паре с истребителем
Украина намерена принять на вооружение парашютные системы США из-за завершения срока эксплуатации отечественных. Сейчас в Черниговской области проходят их испытания, сообщила пресс-служба Минобороны.
"После того, как единственный в стране Феодосийский парашютный завод оказался на оккупированной территории, у нас возникли проблемы с обновлением парашютного парка отечественных десантно-штурмовых войск", - отмечают в пресс-службе.
Читай также: В Крыму случайно запустили 700-килограммовую ракету
"Вечно продлевать сроки эксплуатации имеющихся в армии парашютов невозможно, поэтому сейчас рассматривают возможность принятия на вооружение ВСУ ряда парашютных систем производства США", - говорится в сообщении.
Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники из Чернигова начали испытания американских парашютных систем Intruder RA 360 и Hi-5.
Читай также: После взрыва ракеты в РФ Крым, Юг и Восток Украины накрыло радиацией - карта
Кроме того, военные испытывают парашютную систему Т-11 и управляемые системы точного воздушного десантирования грузов MicroFly II и FireFly.
Напомним, ранее сообщалось, что впервые за 32 года в США испытали ракету средней дальности.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
"Снаряжение украинских ДШВ сильно отличается от голубых панамок на России".
Ясное дело, что сильно отличается, там нет скопления в шароварах для говна, при прыжке.