Луценко собрался увольняться

Генпрокурор подаст заявление об отставке после того, как будет сформирована новая Верховная Рада.

Генпрокурор Юрий Луценко намерен написать заявление об отставке, когда будет кому его рассмотреть. Об этом он сказал в интервью Цензор.net, опубликованном в среду, 21 августа.

"Очевидно, что президент Зеленский хочет другого генпрокурора. Конечно, команда президента не могла понять, почему все написали заявление, а я не написал. Писать заявление, потому что все пишут, - я не согласен. Я сказал: закон предусматривает моей отставке только в двух случаях: либо по решению парламента, или по собственному желанию", - говорит Луценко.

Также он заявил, что у него не было желания работать в ГПУ во время неопределенности между президентскими и парламентскими выборами. В то же время он подчеркнул, что именно тандем ГПУ-МВД обеспечил такие прозрачные и президентские, и парламентские выборы.

"По результатам выборов я, безусловно, напишу заявление, как только будет кому ее рассматривать. Но написать заявление после президентских выборов, зная, что тот парламент никого не снимет и три месяца держать и.о. Генпрокурора я считаю неправильным. Сейчас все будет как надо, и за кресло я не держусь. Мне есть чем отчитываться. В случае, если новая команда захочет моих советов, она их получит", - отметил Луценко.

Говоря об отчете, Луценко заявил, что считает себя эффективным генпрокурором. "Мой отчет в Верховной Раде будет очень простым. Я считаю себя эффективным генпрокурором. 4 миллиарда долларов США возвращены государству. Получены три тысячи приговоров коррупционерам категории "Б", - заверил он.

Луценко пожаловался, что генпрокурор сильно ограничен в своих возможностях. "В воображении нашего народа генеральный прокурор может все - потому что он генеральный. То есть, ответственный за все... Люди считают, что генпрокурор легко может посадить любого черта", - заявил он.

Он пояснил, что на самом деле ГПУ занимается расследованием и обеспечением стороны гособвинения в таких делах, как убийства, грабежи, разбои, угоны авто, неуплата налогов. Также в ведении Генпрокуратуры - терроризм, государственная измена, военные преступления и коррупция категории "Б" (до заместителя главы ОГА).

"Люди спрашивают - почему не отвечает министр или чиновник сегодняшней власти. И я устал говорить, что для них государство создало НАБУ. Создать - создала, а спрашивать общество за их работу еще не приучили", - сказал генпрокурор.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Луценко. Основанием стало отсутствие юридического образования и процессуального опыта у главы ГПУ. Но парламент отказался рассматривать данный вопрос.

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