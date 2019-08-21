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В "ЛНР" заявили о задержании "агента СБУ"

Комментариев: 2
Задержанный якобы был заброшен на неподконтрольную Киеву территорию для проведения "диверсионно-разведывательной деятельности".
Незаконные вооруженные формирования якобы задержали агента СБУ
Незаконные вооруженные формирования якобы задержали агента СБУ
AP

Так называемое "министерство госбезопасности ЛНР" в среду, 21 августа,  заявило о задержании якобы агента Службы безопасности Украины.

Отмечается, что на территорию "ЛНР" он якобы был заброшен для проведения "диверсионно-разведывательной деятельности".

Напомним, в июле в "ЛНР" заявляли о задержании бывшего украинского военного. Отмечалось, что мужчина пересек линию соприкосновения через КПВВ Майорск и приехал в Луганск к родственникам. 

Перед этим в "ДНР" заявляли о задержании украинского военного. Военнослужащий якобы пытался проникнуть на территорию "республики". 

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Теги: СБУ, задержание, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ПродувКротов    21.08.2019, 19:15
Оценка:  +1
ПродувКротов
Т.е. к родственникам мужик явно не попал. Зачем ездить на оккупированные русскими фашистами территории ?
Letohradek    21.08.2019, 19:32
Оценка:  0
Letohradek
Многие едут на похороны своих близких, и в итоге оказываются "на подвале". Потом ссученные требуют выкуп у родственников ... И пока деньги не будут собраны, жертва живет в условиях плена.
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