В "ЛНР" заявили о задержании "агента СБУ"

Задержанный якобы был заброшен на неподконтрольную Киеву территорию для проведения "диверсионно-разведывательной деятельности".

Так называемое "министерство госбезопасности ЛНР" в среду, 21 августа, заявило о задержании якобы агента Службы безопасности Украины.

Отмечается, что на территорию "ЛНР" он якобы был заброшен для проведения "диверсионно-разведывательной деятельности".

Напомним, в июле в "ЛНР" заявляли о задержании бывшего украинского военного. Отмечалось, что мужчина пересек линию соприкосновения через КПВВ Майорск и приехал в Луганск к родственникам.

Перед этим в "ДНР" заявляли о задержании украинского военного. Военнослужащий якобы пытался проникнуть на территорию "республики".

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