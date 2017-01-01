В Сумской области мужчина устроил поножовщину из-за ревности

Бывший муж пришел в дом нового партнера его экс-супруги, ранил его ножом, а затем взял женщину в заложницы.

В селе Хухра Ахтырского района бывший муж пришел в дом нового избранника экс-супруги и ранил того ножом, а затем утащил женщину к себе домой и взял в заложники. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Сумской области в среду, 21 августа.

Супруги прожили в браке девять лет и недавно расстались. Когда мужчина узнал, что его бывшая жена пытается устроить личную жизнь с другим, разозлился. 52-летний ревнивец спокойно зашел с ножами в незапертый дом к 45-летнему "сопернику". Увидев его спящего, злоумышленник нанес ему удар в грудь, а 42-летней бывшей жене, которая проснулась и начала неистово кричать, надавал пощечин по лицу и с угрозами убийством вытащил во двор, силясь утянуть к себе домой.

Полиция не уточняет, но из описанного следует, что кто-то смог вызвать скорую, и уже врачи вызвали полицию. Самого пострадавшего госпитализировали, за его жизнь борются врачи.

Когда на место выехала следственно-оперативная группа, в полицию позвонила мать женщины, также живущая в Хухре. Она умоляла помочь ее дочери, которую бывший муж удерживает у себя во дворе и угрожает убить, и также сообщила, что он нанес ножевые ранения ее новому сожителю.

Прибыв к дому нападавшего, полиция увидела, что тот приставил нож к горлу женщины и угрожает ее убить. Свои угрозы мужчина "подкреплял" ударами. Полицейские как могли успокаивали ревнивца, стараясь не прибегать к силовым мерам, чтобы не навредить его бывшей жене.

Переговоры между злоумышленником и правоохранителями продолжались более двух часов. В итоге тот сдался, его разоружили, а женщину освободили и оказали медицинскую и психологическую помощь.

Злоумышленник арестован. Открыто производство по статье "покушение на убийство". Мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина пытался зарезать бывшую жену.

Также сообщалось, что в реке в Киеве обнаружили расчлененное тело женщины.

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