Военные и силовики отрабатывали сценарий квазипарада на День Независимости. В сети появились фото подготовки.

В среду, 21 августа, на взлетной полосе завода Антонов в Киеве прошла генеральная репетиция к Маршу достоинства на День Независимости 24 августа 2019, сообщает Армия Информ.

"На взлетной полосе завода Антонов, несмотря на жару, военные и представители других силовых формирований Украины отшлифовывали мастерство строевого шага, отрабатывали сценарий событий и пели гимн - все, чтобы достойно представить свои подразделения на Майдане Независимости 24 августа", - говорится в сообщении.

Судя по кадрам, за репетицией наблюдал главный режиссер парада Алан Бадоев.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве прошла репетиция Марша достоинства

Напомним, в июле президент Зеленский отменил военный парад в Киеве на День Независимости и пообещал раздать эти деньги военным. Однако позже решили все-таки провести какую-то акцию вместо парада. Ее назвали Марш достоинства.

Также стало известно, что ветераны и Офис президента проведут два разных марша.

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