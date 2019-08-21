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В Киеве прошла репетиция Марша достоинства

Комментариев: 5
Военные и силовики отрабатывали сценарий квазипарада на День Независимости. В сети появились фото подготовки.
Военные репетировали Марш достоинства
Военные репетировали Марш достоинства
armyinform.com.ua

В среду, 21 августа, на взлетной полосе завода Антонов в Киеве прошла генеральная репетиция к Маршу достоинства на День Независимости 24 августа 2019, сообщает Армия Информ.

"На взлетной полосе завода Антонов, несмотря на жару, военные и представители других силовых формирований Украины отшлифовывали мастерство строевого шага, отрабатывали сценарий событий и пели гимн - все, чтобы достойно представить свои подразделения на Майдане Независимости 24 августа", - говорится в сообщении.

Судя по кадрам, за репетицией наблюдал главный режиссер парада Алан Бадоев.

 

 

Напомним, в июле президент Зеленский отменил военный парад в Киеве на День Независимости и пообещал раздать эти деньги военным. Однако позже решили все-таки провести какую-то акцию вместо парада. Ее назвали Марш достоинства.

Также стало известно, что ветераны и Офис президента проведут два разных марша.

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Теги: фото, парад, День Независимости, военный парад в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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seamaster    21.08.2019, 20:56
Оценка:  +1
seamaster
Вы такое можете представить себе в России, США или Китае, щоб президент отменил военный парад, а военные сами решили его провести...))) Не ту страну назвали Honduras....
П    21.08.2019, 21:07
Оценка:  -1
П
Поставь стакан и читай внимательно.
П    21.08.2019, 20:26
Оценка:  -3
П
Ну почему это так лаптей интересует? У вас, что с чебурнетом проблемы?
atos    21.08.2019, 20:21
Оценка:  +1
atos
Гей парад ваше всё, победители))))
Boxerogos    21.08.2019, 20:04
Оценка:  +3
Boxerogos
Квазипарада?Бугагагагагага!Нужно было написать так:"Квазивоенные и квазисиловики провели квазирепетицию квазипарада квазидостоинства ко дню квазинезависимости"!)))))))) )))))))))))))))
Женек    21.08.2019, 20:00
Оценка:  +4
Женек
Нужно писать парад гыдности
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