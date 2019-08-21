На Харьковщине заблокировали схему сбыта поддельного алкоголя и сигарет

У злоумышленников изъяли почти 10 тысяч литров контрафактного алкоголя и 32 тысячи пачек сигарет.

Контрафактная продукция должна была попасть на рынок Харькова и области npu.gov.ua

В Харьковской области правоохранители задержали участников группировки, которая занималась изготовлением и реализацией контрафактной алкогольной продукции и сигарет. Об этом в среду, 21 августа сообщила пресс-служба полиции.

В ходе обысков было изъято почти 10 тысяч литров. Отмечается, что фигуранты дела "специализировались" на водке и коньяке.

Незаконная деятельность осуществлялась на территории Краснокутского и Богодуховского района Харьковской области, в дальнейшем контрафактная продукция должна была попасть на потребительский рынок Харькова и области.

Продукция фасовалась в бутылки объемом пять литров и в пакеты bag-in-box объемом 10 литров. Кроме того, правоохранители изъяли 32 тысячи пачек контрафактных сигарет без марок акцизного налога Украины.

По этому факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей о незаконном изготовлении, хранении и сбыте подакцизных товаров (ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения фигурантам дела.

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Напомним, в конце июля в Одесской области также "накрыли" склад с контрафактным алкоголем и сигаретами.

Ранее сообщалось, что под Винницей изъяли 5 тысяч литров поддельного алкоголя мировых брендов. Грузовой автомобиль MAN одной из почтовых служб перевозил под видом посылок фальсифицированные алкогольные напитки.

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