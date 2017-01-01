Сайдик отметил эффективность перемирия в Донбассе

Спецпред ОБСЕ заявил, что последнее перемирие на Донбассе нарушали значительно реже, чем ранее.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик считает эффективным текущее перемирие на Донбассе. Об этом он заявил журналистам в Минске, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 21 августа.

"Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, которые объявлялись ранее, оно является самым действенным", - сказал Сайдик.

По его словам, спустя 30 дней после объявления перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже, чем было ранее.

Также, согласно данным СММ ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы, хотя один человек был ранен.

"Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии", - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.

По его словам, на сегодняшнем заседании стороны обсудили подготовку к проведению ремонта моста у Станицы Луганской и согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги.

"Уже завтра стороны через меня обменяются письмами об окончании разминирования и готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. И кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны", - сказал Сайдик.

Рабочая группа по безопасности, продолжил спецпредставитель, обсудила тему возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Напомним, 16 августа сотрудники ГСЧС завершили разминирование около двух гектаров территории вокруг поврежденного моста в Станице Луганской.

Позже стало известно, что сепаратисты сорвали синхронный демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской.

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