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Сайдик отметил эффективность перемирия в Донбассе

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Спецпред ОБСЕ заявил, что последнее перемирие на Донбассе нарушали значительно реже, чем ранее.
Мартин Сайдик считает нынешнее перемирие на Донбассе самым эффективным
Мартин Сайдик считает нынешнее перемирие на Донбассе самым эффективным

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик считает эффективным текущее перемирие на Донбассе. Об этом он заявил журналистам в Минске, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 21 августа.

"Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, которые объявлялись ранее, оно является самым действенным", - сказал Сайдик.

По его словам, спустя 30 дней после объявления перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже, чем было ранее.
Также, согласно данным СММ ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы, хотя один человек был ранен.

"Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии", - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.

По его словам, на сегодняшнем заседании стороны обсудили подготовку к проведению ремонта моста у Станицы Луганской и согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги.

"Уже завтра стороны через меня обменяются письмами об окончании разминирования и готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. И кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны", - сказал Сайдик.

Рабочая группа по безопасности, продолжил спецпредставитель, обсудила тему возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Напомним, 16 августа сотрудники ГСЧС завершили разминирование около двух гектаров территории вокруг поврежденного моста в Станице Луганской.

Позже стало известно, что сепаратисты сорвали синхронный демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской.

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Теги: ОБСЕ, Контактная группа по Донбассу, сайдик
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Источник: korrespondent.net

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