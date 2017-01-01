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В Лефортово подтвердили прибытие пятерых украинских политзаключенных

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В изоляторе находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.
СИЗО Лефортово
СИЗО Лефортово
wikipedia.org

В московском следственном изоляторе Лефортово подтвердили пребывание у них пятерых украинских политзаключенных. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

Сообщается, что в СИЗО находятся Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко и Роман Сущенко. При этом также ожидается прибытие Павла Гриба.

"Нам об этом устно сказал заместитель начальника СИЗО "Лефортово" по режиму Александр Ханов. Он подтвердил следующих осужденных: это Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко. При этом он сказал, что Гриба нет, хотя для него вчера приняли передачу. Поэтому, скорее всего, если все-таки ему передачку приняли, то он должен быть там", - сообщил член российской Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

Отмечается, что встретиться с заключенными представителям наблюдательной комиссии не удалось, так как "заключенные написали заявление об отказе общаться". При этом сами заявления не были продемонстрированы.

Ранее сегодня российские СМИ сообщили о возможном освобождении пяти украинских заключенных, которые якобы находятся в московском СИЗО. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко. 

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Теги: Москва, СИЗО, заключенные, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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