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Зеленский назвал условия возвращения России в G8

Комментариев: 18
Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8.
Россия может вернуться в G8 при условии полного восстановления территориальной целостности Украины
Россия может вернуться в G8 при условии полного восстановления территориальной целостности Украины
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных и захваченных моряков станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8.

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"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал Зеленский в ночь на четверг, 22 августа, на своей странице в соцсети.

Также глава украинского государства  отметил, что "с марта 2014 года после приостановления участия России в G8 ничего не изменилось. Украинский Крым в дальнейшем оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны".

Кроме того он выразил благодарность тем странам, которые продолжают поддерживать Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

Накануне СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон якобы сошлись во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7 в 2020 году.

Возвращение России. G7 снова может стать G8

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Теги: Россия, G8, Владимир Зеленский, аннексия Крыма, ситуация на востоке Украины
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Комментариев (18)
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всем_пока    22.08.2019, 09:38
Оценка:  0
всем_пока
https://vz.ru/news/2019/8/22/9936 57.html?fbclid=IwAR0TOQwG0TcsDGhU e-0QUVvG4q3aj9d9-RTxyVyyUlIe8I6Hs QqnoG0dwE8
всем_пока    22.08.2019, 09:36
Оценка:  +1
всем_пока
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, оценившего возможность возвращения России в «Группу двадцати».
Адекваты    22.08.2019, 09:18
Оценка:  +4
Адекваты
у тебя G7 что то спрашивала?))
Boxerogos    22.08.2019, 09:03
Оценка:  +5
Boxerogos
Вова продолжает юморить.Как будто бы и не уходил из"квартала".А вообще так и должно быть:ничего не решающие скоморохи всегда валялись в ногах у сильных мира сего,на потеху им.))))))))))))))))))
FPN    22.08.2019, 08:59
Оценка:  +2
FPN
1. КАК ТРАМП СКАЖЕТ, ТАК И БУДЕТ!!!!!
2. А РОССИИ ВЫГОДНО БЫТЬ ВОСЬМОЙ?!
Ганс_мг42    22.08.2019, 08:22
Оценка:  -3
Ганс_мг42
нет требования почти хорошие, а освобождение ДОнбасса от рашиков? но пока это напоминает басню Крылова: ах Моська, знать она сильна.....
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 09:06
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
А мне это напоминает другую басню Крылова, про квартет - с лебедем, раком, щукой и Зеленским в роли мартышки.
fkrfyfan    22.08.2019, 08:18
Оценка:  +8
fkrfyfan
То есть, самая нищая страна в европе, входящая в G150, озвучивает условия для входа России в G8&!!! У зе, что мания величия началась
Rangol    22.08.2019, 07:52
Оценка:  +9
Rangol
Ну Путинн уже сказал, хотят G8, пусть сами приезжают всей кодлой в Сочи, там для них ещё с 2014 года закуска осталась на столе. Украину он не приглашал
Da-Gabon    22.08.2019, 07:36
Оценка:  +11
Da-Gabon
Это миниатюра из Вечернего квартала?
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 07:35
Оценка:  +13
Зорян_и_Шкиряк
Но ведь не Зе решает этот вопрос. Он конечно может быть чьим-то глашатаем, но не более. К чему это надувание щёк?
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