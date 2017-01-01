Итоги 21 августа: Отчет Гройсмана, репетиция Марша
Гройсман похвалился улучшением многих показателей при его Кабмине, военные репетировали Марш достоинства. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
НАБУ обязали открыть дело на Климкина и Порошенко
Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело по факту возможных злоупотреблений служебным положениемминистром иностранных дел Павлом Климкина и бывшим президентом Петром Порошенко.
Как сообщается, в суд поступил иск от гражданина о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
Гройсман отчитался о достижениях своего Кабмина
Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 21 августа, рассказал об изменениях, произошедших за время его Кабмина.
Так, премьер отметил, что с 2016 года минимальная зарплата выросла втрое. “С апреля 2016 года минимальная зарплата выросла втрое - до 4173 гривен или до 150 долларов. Детенизация позволила увеличить среднюю зарплату вдвое. Так же вдвое выросла пенсия“, - сказал Гройсман.
Запасы газа в ПХГ Украины максимальные за семь лет
Запасы газа в подземных хранилищах Украины выросли до 17,4 млрд кубометров природного газа – максимального уровня с 2012 года. Об этом сообщает Укртрансгаз в среду, 21 августа.
Отмечается, что на четырех ПХГ уже выполнен план закачивания газа и прекращена закачка.
Названы новые суммы штрафов за “евробляхи“
Новые штрафные санкции за нарушения при ввозе транспортных средств вводятся в Украине с 22 августа 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы в среду, 21 августа.
В случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тысяч гривен. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто, размер штрафа будет достигать 170 тысяч гривен или конфискация таких авто.
В Киеве прошла репетиция Марша достоинства
В среду, 21 августа, на взлетной полосе завода Антонов в Киеве прошла генеральная репетиция к Маршу достоинства на День Независимости 24 августа 2019.
“На взлетной полосе завода Антонов, несмотря на жару, военные и представители других силовых формирований Украины отшлифовывали мастерство строевого шага, отрабатывали сценарий событий и пели гимн - все, чтобы достойно представить свои подразделения на Майдане Независимости 24 августа“, - говорится в сообщении.
Порошенко с семьей рыбачит в Норвегии
Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн, известный центр рыболовецкого туризма.
Отмечается, что пятого президента Украины видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту Вигра.