Итоги 21 августа: Отчет Гройсмана, репетиция Марша

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Гройсман отчитался о работе правительства за время его каденции kmu.gov.ua

Гройсман похвалился улучшением многих показателей при его Кабмине, военные репетировали Марш достоинства. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

НАБУ обязали открыть дело на Климкина и Порошенко

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело по факту возможных злоупотреблений служебным положениемминистром иностранных дел Павлом Климкина и бывшим президентом Петром Порошенко.

Как сообщается, в суд поступил иск от гражданина о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Гройсман отчитался о достижениях своего Кабмина

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 21 августа, рассказал об изменениях, произошедших за время его Кабмина.

Так, премьер отметил, что с 2016 года минимальная зарплата выросла втрое. “С апреля 2016 года минимальная зарплата выросла втрое - до 4173 гривен или до 150 долларов. Детенизация позволила увеличить среднюю зарплату вдвое. Так же вдвое выросла пенсия“, - сказал Гройсман.

Запасы газа в ПХГ Украины максимальные за семь лет

Запасы газа в подземных хранилищах Украины выросли до 17,4 млрд кубометров природного газа – максимального уровня с 2012 года. Об этом сообщает Укртрансгаз в среду, 21 августа.

Отмечается, что на четырех ПХГ уже выполнен план закачивания газа и прекращена закачка.

Названы новые суммы штрафов за “евробляхи“

Новые штрафные санкции за нарушения при ввозе транспортных средств вводятся в Украине с 22 августа 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы в среду, 21 августа.

В случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тысяч гривен. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто, размер штрафа будет достигать 170 тысяч гривен или конфискация таких авто.

В Киеве прошла репетиция Марша достоинства

В среду, 21 августа, на взлетной полосе завода Антонов в Киеве прошла генеральная репетиция к Маршу достоинства на День Независимости 24 августа 2019.

“На взлетной полосе завода Антонов, несмотря на жару, военные и представители других силовых формирований Украины отшлифовывали мастерство строевого шага, отрабатывали сценарий событий и пели гимн - все, чтобы достойно представить свои подразделения на Майдане Независимости 24 августа“, - говорится в сообщении.

Порошенко с семьей рыбачит в Норвегии

Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн, известный центр рыболовецкого туризма.

Отмечается, что пятого президента Украины видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту Вигра.