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Сутки в зоне ООС: семь обстрелов, ранен военный

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Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 20 августа, семь раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в утренней сводке в четверг, 22 августа.

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Отмечается, что враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были совершены в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток – возле Новомихайловки, Водяного, Старогнатовки, Лебединского, Авдеевки.

Кроме того, с начала текущих суток сепаратисты дважды обстреляли позиции ООС – вблизи Водяного и Новотроицкого.

Напомним, за сутки 20 августа сепаратисты также семь раз открывали огонь. Тогда бойцы ВСУ не пострадали.

Как сообщалось 25 июля, в Украине провели испытания новейшего ракетного оружия.

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Теги: Донбасс, ВСУ, Операция объединенных сил, война
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