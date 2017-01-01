Запорожье окутал плотный смог

Фото ситуации публикуют с хештегом #дышимглубже.

В Запорожье сообщают о большой концентрации дыма и выбросов в воздухе. Город время от времени окутывает смог.

Об этом сообщает паблик Запорожье - город экологического бедствия.

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"Дышать — вопрос жизни и смерти, никогда ещё у тебя не было более важного дела, чем это... Запорожье в 12 ночи #дышимглубже", - говорится в сообщении, к которому прикреплены фото города, окутанного смогом.

Как сообщалось 19 августа, более половины мирового океана повреждено людьми.

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