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Запорожье окутал плотный смог

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Фото ситуации публикуют с хештегом #дышимглубже.
Запорожье окутал плотный смог
© facebook.com/zaporizhzhiaeco
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Запорожье окутал плотный смог
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В Запорожье сообщают о большой концентрации дыма и выбросов в воздухе. Город время от времени окутывает смог.

Об этом сообщает паблик Запорожье - город экологического бедствия.

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"Дышать — вопрос жизни и смерти, никогда ещё у тебя не было более важного дела, чем это... Запорожье в 12 ночи #дышимглубже", - говорится в сообщении, к которому прикреплены фото города, окутанного смогом.

Как сообщалось 19 августа, более половины мирового океана повреждено людьми.

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Теги: экология, воздух, Запорожье
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