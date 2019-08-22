Дом родителей Зеленского в Кривом Роге угрожают взорвать на праздники
В Кривом Роге 21 августа неизвестный угрожал взорвать ряд объектов, среди которых и дом, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает местная пресса, передает Апостроф.
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Аноним сообщил в полицию, что он запланировал теракт на ближайшие выходные. В то же время сейчас ситуация возле дома родителей Зеленского спокойная, пишут местные издания.
Названия других объектов аноним правоохранителям сообщать не стал.
В полиции пока официально не прокомментировали сообщение злоумышленника. Его личность в данный момент не установлена, ведутся поиски.
Как сообщалось, 12 июля также в Кривом Роге “заминировали“ дом родителей Зеленского.
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