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Дом родителей Зеленского в Кривом Роге угрожают взорвать на праздники

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Теракт запланировал в ближайшие выходные.
Полиция проверит информацию
Полиция проверит информацию
Первый Городской

В Кривом Роге 21 августа неизвестный угрожал взорвать ряд объектов, среди которых и дом, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает местная пресса, передает Апостроф.

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Аноним сообщил в полицию, что он запланировал теракт на ближайшие выходные. В то же время сейчас ситуация возле дома родителей Зеленского спокойная, пишут местные издания.

Названия других объектов аноним правоохранителям сообщать не стал.

В полиции пока официально не прокомментировали сообщение злоумышленника. Его личность в данный момент не установлена, ведутся поиски.

Как сообщалось, 12 июля также в Кривом Роге “заминировали“ дом родителей Зеленского.

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Теги: минирование, Кривой Рог, родители Зеленского
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