По-летнему солнечно: чем порадует погода 22 августа
22 августа в Украине ожидается максимально солнечная погода. Осадки обещают всего трем областям. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Читай также: Аномалия августа: При +20 выпал снег в Канаде
На западе Украины сегодня будет много солнца и тепла. Воздух прогреется в пределах +23…+29 градусов по Цельсию.
На востоке страны сегодня преимущественно тепло и солнечно. Минимальные осадки в виде дождя стоит ждать в Харькове и Сумах. На улице +26…+33 градусов по Цельсию.
Южным регионам сегодня обещают теплый летний день. На термометре сегодня от +30 до +34 градусов по Цельсию.
Читай также: В Японии семь человек погибли за неделю от жары
Северным регионам стоит ждать осадков частично. В Чернигове и области вероятны осадки в виде дождя. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +27 градусов.
В Центральной Украине сегодня обещают много солнца. Осадков синоптики не прогнозируют. На улице от +24 до +33 градусов по Цельсию.
В Киеве сегодня без осадков. Воздух прогреется от +24 до +26 градусов по Цельсию.
Напомним, в Украину вернется жара до +37. В понедельник температура воздуха на всей территории страны составит уже 25-30 градусов.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram