По-летнему солнечно: чем порадует погода 22 августа

Синоптики обещают минимум осадков.

22 августа в Украине ожидается максимально солнечная погода. Осадки обещают всего трем областям. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня будет много солнца и тепла. Воздух прогреется в пределах +23…+29 градусов по Цельсию.

На востоке страны сегодня преимущественно тепло и солнечно. Минимальные осадки в виде дождя стоит ждать в Харькове и Сумах. На улице +26…+33 градусов по Цельсию.

Южным регионам сегодня обещают теплый летний день. На термометре сегодня от +30 до +34 градусов по Цельсию.

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Северным регионам стоит ждать осадков частично. В Чернигове и области вероятны осадки в виде дождя. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +27 градусов.

В Центральной Украине сегодня обещают много солнца. Осадков синоптики не прогнозируют. На улице от +24 до +33 градусов по Цельсию.

В Киеве сегодня без осадков. Воздух прогреется от +24 до +26 градусов по Цельсию.

Напомним, в Украину вернется жара до +37. В понедельник температура воздуха на всей территории страны составит уже 25-30 градусов.

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