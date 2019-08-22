Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Пусть они идут лесом”: Арахамия обиделся на коллег в парламенте

Комментариев: 11
Представитель “Слуги народа” сделал резонансное заявление.
Арахамия возмущен поведением депутатов
Арахамия возмущен поведением депутатов
скриншот

Новоизбранный депутат от пропрезидентской партии “Слуга народа” Давид Арахамия рассказал о том, что его коллеги по парламенту намерено занимаются “политической спекуляцией”. Об этом передает 24 канал.

Читай также: Имя нового премьер-министра назовут 29 августа, - Арахамия

Арахамия рассказал, что лично звонил представителям других политических партий и спрашивал, когда будет шорт-лист с кандидатами на должность министров в новом Кабинете министров. Между тем, те отказались предлагать кандидатуры.

А они отвечают: “Мы хотим, чтобы вы несли ответственность. Мы не дадим”. И вот теперь скажите, это прогосударственных позиция? Это чисто политическая спекуляция. Не хочу называть фамилий, но если есть такая позиция, то пусть они лесом все идут, - сказал Арахамия.

Читай также: В Слуге народа назвали кандидатов в премьеры

Напомним, нацинвестрада Арахамии проработала 2 месяца с "нулевой" продуктивностью. В Офисе президента не знают, чем два месяца занимался Национальный инвестсовет под руководством Арахамии.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Арахамия, Слуга народа, обида, ВР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    22.08.2019, 10:27
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ой! Он обиделся. Как теперь всем нам с этим жить? Моя жизни никогда уже не будет прежней.
KREMLIN_DEVIL    22.08.2019, 10:24
Оценка:  -4
KREMLIN_DEVIL
Змінюй! Зе!
KREMLIN_DEVIL    22.08.2019, 10:25
Оценка:  -2
KREMLIN_DEVIL
Вже "змінили"?
ЗаУкраину    22.08.2019, 10:21
Оценка:  -3
ЗаУкраину
Да, под купол бригада свежих клоунов заехала. Ох и насмеёмся ..., со слезой.
MATROS    22.08.2019, 10:21
Оценка:  -1
MATROS
Презервативы не рвутся - они лопаются от удовольствия!!!!!!!!!!!!!
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 10:14
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Спрашивал, когда будет шорт-лист с кандидатами на должность министров??? Как это наивно! Не шорт-лист надо было спрашивать, а прайс-лист!
Pivkov3    22.08.2019, 10:08
Оценка:  +6
Pivkov3
И это петушара с гребешком будет нам 5 лет законы писать!
ShakhterDonetsk    22.08.2019, 09:55
Оценка:  +2
ShakhterDonetsk
Как это неизвестно чем занимался ? Пацанчик реально отдыхал, как и все остальные утомленные слуги народа.
asfd0    22.08.2019, 09:52
Оценка:  +3
asfd0
Эта чупакабрия в министры что-ли метит?
Pivkov3    22.08.2019, 10:07
Оценка:  +4
Pivkov3
Бери выше - в премьеры!
KREMLIN_DEVIL    22.08.2019, 10:23
Оценка:  -3
KREMLIN_DEVIL
Там все ЧУПАКАБРЫ!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь