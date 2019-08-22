“Пусть они идут лесом”: Арахамия обиделся на коллег в парламенте

Представитель “Слуги народа” сделал резонансное заявление.

Новоизбранный депутат от пропрезидентской партии “Слуга народа” Давид Арахамия рассказал о том, что его коллеги по парламенту намерено занимаются “политической спекуляцией”. Об этом передает 24 канал.

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Арахамия рассказал, что лично звонил представителям других политических партий и спрашивал, когда будет шорт-лист с кандидатами на должность министров в новом Кабинете министров. Между тем, те отказались предлагать кандидатуры.

А они отвечают: “Мы хотим, чтобы вы несли ответственность. Мы не дадим”. И вот теперь скажите, это прогосударственных позиция? Это чисто политическая спекуляция. Не хочу называть фамилий, но если есть такая позиция, то пусть они лесом все идут, - сказал Арахамия.

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Напомним, нацинвестрада Арахамии проработала 2 месяца с "нулевой" продуктивностью. В Офисе президента не знают, чем два месяца занимался Национальный инвестсовет под руководством Арахамии.

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