Как заказать доставку груза, не выходя из дома

Чтобы сэкономить ваше время, транспортная компания SAT разработала максимально простое и удобное приложение SAT.UA, которое позволяет заказать доставку груза в режиме-онлайн в любой город Украины.

В чем особенность приложения

Приложение содержит простой и понятный интерфейс, имеет простую навигацию и широкий функционал. Мобильное приложение позволяет отслеживать местонахождение груза в соответствии с номером ТТН, осуществлять быстрый поиск ближайшего отделения, самостоятельно рассчитывать услугу грузоперевозки, а также помогает оперативно связаться со специалистом центра поддержки SAT - это и многое другое теперь доступно в телефонах на базе Android! А всего через несколько дней появится версия на iOS.

Мобильное приложение, установленное на смартфон, дает возможность:

Отслеживать статус доставки отправления по номеру ТТН.

Просчитывать стоимость доставки груза.

Получать оперативную информацию об изменении статуса движения груза через push-уведомления на мобильные устройства.

Получать информацию об актуальных акциях и новостях компании.

Оплачивать доставку в режиме онлайн.

Просматривать историю своих платежей.

Прокладывать маршрут до выбранного представительства компании.

Хранить историю отслеживания накладных.

Обращаться в техническую поддержку.

Скачать мобильное приложение SAT.UA можно по ссылке

Справка.

Компания SАТ осуществляет транспортные услуги грузоперевозки по Украине и миру, предоставляя клиентам безупречный сервис и скорость доставки. Компанией осуществляется срочная доставка грузов весом от 5 грамм до 20 тонн ежедневными рейсами более чем в 500 населенных пунктов по Украине. Налаженная сеть подразделений компании SАТ позволяет осуществлять транспортные услуги грузоперевозки за 24-48 часов. Компания SAT осуществляет доставку как конвертов, посылок, паллет, грузов коробочного формата, а также грузов с весом одного места до 3000 кг и длиной до 13 метров. Компания SAT осуществляет доставку грузов с услугой послеоплата (наложенный платеж).