Рано для G8: Украинские дипломаты призвали G7 вместе принудить РФ к миру

Лидеры "Большой семерки" должны понимать, что сейчас нельзя возвращать РФ в "Большую восьмерку".

Читай также: Путин обсудил Украину с президентом Финляндии

Украинские дипломаты обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в "Большую семерку". Об этом в Facebook написало посольство Украины в США.

"Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба за незаконную попытку аннексии Крыма и применение силы в нарушение норм и принципов международного права", - напомнило посольство.

Читай также: Валерий Гребенюк заменил Безсмертного в ТКГ

Дипломаты подчеркнули, что оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов G7.

"Призываем лидеров стран-членов "Большой семерки" не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - призвали в посольстве.

Читай также: Германия против возвращения к G8 с Россией

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также назвал условия, при которых Россия может вернуться в G8.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram