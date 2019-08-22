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Рано для G8: Украинские дипломаты призвали G7 вместе принудить РФ к миру

Комментариев: 3
Лидеры "Большой семерки" должны понимать, что сейчас нельзя возвращать РФ в "Большую восьмерку".
США призвали повлиять на "Большую семерку"
США призвали повлиять на "Большую семерку"
посольство США

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Украинские дипломаты обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в "Большую семерку". Об этом в Facebook написало посольство Украины в США.

"Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба за незаконную попытку аннексии Крыма и применение силы в нарушение норм и принципов международного права", - напомнило посольство.

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Дипломаты подчеркнули, что оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов G7.

"Призываем лидеров стран-членов "Большой семерки" не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - призвали в посольстве.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также назвал условия, при которых Россия может вернуться в G8.

 

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Теги: G7, G8, Большая семерка, Большая восьмерка, РФ, Украина
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Комментариев (3)
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Nikolas_Adver    22.08.2019, 11:01
Оценка:  0
Nikolas_Adver
Украинские дипломаты

да покажите их уже всех! ни разу ни одного не видел, только какие-то неадекватные долбодятлы выскакивают иногда в новостях. и где они учились на дипломатов? в хацапетовке ХГИМО закончили экстерном за 2 месяца? )))))
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 10:58
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Это же какое-то ощущение неотвратимой зрады! Безысходность. Руки опускаются. Всё больше карт страны без Крыма. Макрон, издевательски жрущий с Путиным крымские помидоры. Глумящийся Трамп. Оxyевшие поляки, не считающие украинцев за людей.
А ведь впереди ещё формирование кабмина и осеннее обострение!
Rangol    22.08.2019, 10:51
Оценка:  +2
Rangol
Да да да, никто не знает этого бреда украинских дипломатов об оккупации Крыма, поскольку сами "украинские "дипломаты оккупировали Украину. Скоро им чемодан вокзал и в Гренландию, которую купит Трамп на рудники за преступления против человечности
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