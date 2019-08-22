Рано для G8: Украинские дипломаты призвали G7 вместе принудить РФ к миру
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Украинские дипломаты обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в "Большую семерку". Об этом в Facebook написало посольство Украины в США.
"Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба за незаконную попытку аннексии Крыма и применение силы в нарушение норм и принципов международного права", - напомнило посольство.
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Дипломаты подчеркнули, что оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов G7.
"Призываем лидеров стран-членов "Большой семерки" не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - призвали в посольстве.
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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также назвал условия, при которых Россия может вернуться в G8.
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да покажите их уже всех! ни разу ни одного не видел, только какие-то неадекватные долбодятлы выскакивают иногда в новостях. и где они учились на дипломатов? в хацапетовке ХГИМО закончили экстерном за 2 месяца? )))))
А ведь впереди ещё формирование кабмина и осеннее обострение!