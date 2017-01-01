Богдан подал в суд на журналистов программы “Схемы”

Глава ОП хочет защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Богдан обратился в суд с иском против журналистов president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан обратился в суд с иском против журналистов программы “Схемы: коррупция в деталях”. Данные об этом указаны на государственном портале Судебная власть Украины.

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Гражданский иск был зарегистрирован 20 августа. Его будет рассматривать судья Шевченковского районного суда Киева Ирина Фролова.

Судя по материалам, ответчиками по делу являются трое журналистов: Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины”.

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Глава Офиса президента Зеленского решил через суд опровергнуть недостоверную информацию, которую обнародовали ранее журналисты “Схем”. Богдан хочет защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Материалы суда скриншот

Напомним, в сети показали, как отдыхает глава ОП Богдан. Андрей Богдан посетил публичное мероприятие.

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