Вакарчук и Порошенко записались в комитет по вопросам внешней политики

Политики решили работать в направлении внешней политики.

Вакарчук и Порошенко хотят в комитет по вопросам внешней политики УНИАН

Лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук и лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко записались в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом передает Интерфакс-Украина, ссылаясь на собственный источник в секретариате Верховной Рады.

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По данным источника, кандидатуры Вакарчука и Порошенко их партии подали в комитет вечером в среду, 21 августа.

Также отмечается, что комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества может возглавить представитель партии "Слуга народа" Богдан Яременко. Предполагается, что в его составе будет десять депутатов, шесть из которых - представители "Слуги народа".

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Напомним, "Слуга народа" решила делить руководство в ряде комитетов с оппозицией. При этом комитеты поделят по пропорциональному принципу, где "СН" занимают 60%.

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