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Вакарчук и Порошенко записались в комитет по вопросам внешней политики

Комментариев: 5
Политики решили работать в направлении внешней политики.
Вакарчук и Порошенко хотят в комитет по вопросам внешней политики
Вакарчук и Порошенко хотят в комитет по вопросам внешней политики
УНИАН

Лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук и лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко записались в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом передает Интерфакс-Украина, ссылаясь на собственный источник в секретариате Верховной Рады.

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По данным источника, кандидатуры Вакарчука и Порошенко их партии подали в комитет вечером в среду, 21 августа.

Также отмечается, что комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества может возглавить представитель партии "Слуга народа" Богдан Яременко. Предполагается, что в его составе будет десять депутатов, шесть из которых - представители "Слуги народа".

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Напомним, "Слуга народа" решила делить руководство в ряде комитетов с оппозицией. При этом комитеты поделят по пропорциональному принципу, где "СН" занимают 60%. 

 

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Теги: Порошенко, Вакарчук, комитет, внешняя политика
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    22.08.2019, 12:19
Оценка:  +1
VSHIVANKA
НА ВСЕХ ПОДМОСТКАХ ЕВРОПЫ И МИРА ПЬЯНИЦА , НЫТИК И ПОПРОШАЙКА ПЕДРО , ПОД АККОМПАНЕМЕНТ СКОМОРОХА С БУБНОМ ВАКАРЧУКА.....)))
АНШЛАГ ОБЕСПЕЧЕН !!!
СУГС !!!
ЗаУкраину    22.08.2019, 12:07
Оценка:  +2
ЗаУкраину
Скоро оба будут проводить внешнюю политику со своих камер на соседние.
Антибес    22.08.2019, 12:03
Оценка:  +2
Антибес
Хyйлошенко и Вуйкарчук-два сапога-пара.Оба мразиши.
ParisMA    22.08.2019, 11:53
Оценка:  +1
ParisMA
порошенко надо бы с головой поработать - он до сих пор уверен, что это они президент Украины, а вакарчуку неплохо бы к наркологу и пысыхиатру обратиться! Шли бы на пару к психиатру - вам самое оно туды!
Nikolas_Adver    22.08.2019, 11:48
Оценка:  +3
Nikolas_Adver
запишитесь в кружок "идущие на хyй"
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