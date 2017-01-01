Новый посол Австрии вручил Зеркаль верительные грамоты
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Новоназначенный посол Австрии Гернот Пфандлер начал работу в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Общее историко-культурное наследие, стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени сочетают интересы наших государств", - заявил посол во время вручения копии верительной грамоты замглавы МИД Елене Зеркаль.
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Во время встречи стороны положительно оценили состояние двустороннего сотрудничества. Отмечался также рост интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку, предпосылкой для чего является улучшение делового климата в Украине.
Помимо прочего, дипломаты высоко оценили проведение Года украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине.
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Зеркаль подчеркнула важность дальнейшей поддержки Австрией Украины в осуществлении реформ, в частности, практической помощи в восстановлении и защите карпатского леса.
Напомним, ранее сообщалось, что президенту Еврокомиссии сделают срочную операцию.
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