В Запорожской области 17-летней девушке пустили пулю в голову

Девушка находится в тяжелом состоянии.

В пгт Камышеваха Запорожской области 17-летней девушке выстрелили в голову. На данный момент она находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в соцсетях неравнодушные активисты.

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Известно, что у 17-летней Полины Гордык серьезные травмы лицевой части головы. Сейчас девушке делают операцию. Мама постоянно находится возле реанимации. Отмечается, что у семьи нет материальной возможности оплатить лечение дочери. Всех неравнодушных просят о помощи.

Родители просят о помощи скриншот

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Журналистам в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Запорожской области рассказали, что в настоящее время проводится проверка по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, в Киеве прохожий вступился за подростков и получил пулю. По данным правоохранителей, инцидент произошел по улице Ивана Мазепы. Здесь двое мужчин набросились на двух подростков с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней. Прохожий решил заступиться, после чего получил пулю в руку.

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