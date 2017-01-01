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Жителю Белой Церкви закрепили гранату на двери гаража

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На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.
К счастью,никто из людей не пострадал
К счастью,никто из людей не пострадал
facebook.com/pol.kyivregion

В Белой Церкви утром 22 августа мужчине во двор дома подбросили гранату.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

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“Сегодня около 8 утра, белоцерковским патрульным поступил вызов на улицу Академика Крымского. 41-летний мужчина сообщил, что на двери гаража висит предмет, похожий на гранату“, – говорится в сообщении.

Инспекторы, приехав на место ЧП, обнаружили привязанный на веревке предмет, похожий на боевую гранату РГО. Патрульные вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу отдела полиции.

На двери гаража была боевая граната РГО
На двери гаража была боевая граната РГО
facebook.com/pol.kyivregion

Как сообщалось 20 августа, сумчанин готовил взрыв на концерте “Квартала“ в Сумах.

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Теги: Киевская область, граната
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