Жителю Белой Церкви закрепили гранату на двери гаража
В Белой Церкви утром 22 августа мужчине во двор дома подбросили гранату.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
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“Сегодня около 8 утра, белоцерковским патрульным поступил вызов на улицу Академика Крымского. 41-летний мужчина сообщил, что на двери гаража висит предмет, похожий на гранату“, – говорится в сообщении.
Инспекторы, приехав на место ЧП, обнаружили привязанный на веревке предмет, похожий на боевую гранату РГО. Патрульные вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу отдела полиции.
Как сообщалось 20 августа, сумчанин готовил взрыв на концерте “Квартала“ в Сумах.
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