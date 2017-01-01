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В “Борисполе” иранцы смыли паспорта в унитаз, чтоб с подделками улететь в Европу

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Иранцы хотели пробраться в Европу с поддельными документами.
Нарушителей отправят в Турцию
Нарушителей отправят в Турцию
facebook.com/OKPPKYIV

В аэропорту “Борисполь” граждане Ирана смыли в унитаз свои паспорта, чтоб с подделками улететь в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". 

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Граждане Ирана прибыли в Украину из Турции и должны были улететь рейсом в Ереван. Между тем, они направились туалет, а не на регистрацию рейса. В уборной они находились довольно длительное время.

Вернувшись, они заявили, что паспортов у них нет, но осмотрев туалет, пограничники обнаружили остатки их документов, которые нарушители хотели смыть в унитаз. Оказалось, что в туалете некий иностранец за денежное вознаграждение должен был передать гражданам Ирана поддельные паспортные документы и посадочные билеты на один из европейских рейсов. Лицам отказано в дальнейшем следовании, их вернут в Турцию обратным рейсом, - сообщили пограничники.

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Напомним, в Одессе задержали иностранную террористку. Женщину заметили в аэропорту.

 

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Теги: пограничники, иранцы, паспорта, аэропорт, унитаз
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