В “Борисполе” иранцы смыли паспорта в унитаз, чтоб с подделками улететь в Европу

Иранцы хотели пробраться в Европу с поддельными документами.

В аэропорту “Борисполь” граждане Ирана смыли в унитаз свои паспорта, чтоб с подделками улететь в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Читай также: Правоохранители на Львовщине изъяли контрабанду 0,6 кг кокаина

Граждане Ирана прибыли в Украину из Турции и должны были улететь рейсом в Ереван. Между тем, они направились туалет, а не на регистрацию рейса. В уборной они находились довольно длительное время.

Вернувшись, они заявили, что паспортов у них нет, но осмотрев туалет, пограничники обнаружили остатки их документов, которые нарушители хотели смыть в унитаз. Оказалось, что в туалете некий иностранец за денежное вознаграждение должен был передать гражданам Ирана поддельные паспортные документы и посадочные билеты на один из европейских рейсов. Лицам отказано в дальнейшем следовании, их вернут в Турцию обратным рейсом, - сообщили пограничники.

Читай также: На границе с Румынией обнаружили фуру с контрабандными сигаретами

Напомним, в Одессе задержали иностранную террористку. Женщину заметили в аэропорту.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram