Осужденных за госизмену бывших военных могут выдать РФ в рамках обмена

Кроме того, могут отпустить также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 в Одессе Евгения Мефьодова.

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Осужденных за госизмену бывших украинских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, а также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 в Одессе Евгения Мефьодова готовят для обмена на украинских политзаключенных в РФ. Об этом сообщил их адвокат Валентин Рыбин, передает УНИАН.

По словам адвоката, к обмену готовятся также другие лица. "Три фамилии - это те, которые сейчас называют СМИ, их гораздо больше", - отметил Рыбин. По срокам адвокат заверил, что обмен должен состояться "очень быстро".

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Ранее среди лиц, которых могут выдать России, называли также экс-главреда Риа-Новости Кирилла Вышинского. Кроме того, сообщалось, что РФ может выдать Украине пятерых политзаключенных и 24 военнопленных украинских моряков.

Напомним, ранее суд в РФ отказал в апелляции на арест всех военнопленных моряков.

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