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Осужденных за госизмену бывших военных могут выдать РФ в рамках обмена

Комментариев: 2
Кроме того, могут отпустить также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 в Одессе Евгения Мефьодова.
Баранова могут отпустить в Россию
Баранова могут отпустить в Россию
krymsos.com

Читай также: Вышинского могут выдать РФ в обмен на моряков - РосСМИ

Осужденных за госизмену бывших украинских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, а также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 в Одессе Евгения Мефьодова готовят для обмена на украинских политзаключенных в РФ. Об этом сообщил их адвокат Валентин Рыбин, передает УНИАН.

По словам адвоката, к обмену готовятся также другие лица. "Три фамилии - это те, которые сейчас называют СМИ, их гораздо больше", - отметил Рыбин. По срокам адвокат заверил, что обмен должен состояться "очень быстро".

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Ранее среди лиц, которых могут выдать России, называли также экс-главреда Риа-Новости Кирилла Вышинского. Кроме того, сообщалось, что РФ может выдать Украине пятерых политзаключенных и 24 военнопленных украинских моряков.

Напомним, ранее суд в РФ отказал в апелляции на арест всех военнопленных моряков.

 

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Теги: РФ, Украина, госизмена, заключенные, военнопленные, политзаключенные
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Комментариев (3)
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Кайдаш    22.08.2019, 12:59
Оценка:  -3
Кайдаш
Ві думаете, эрэфии они нужны? Про них забудут ровно через полчаса после прибіыия... И пойдут ребятишки бомжевать в Наро-Фоминск
МаюРацию    22.08.2019, 13:13
Оценка:  +1
МаюРацию
Да уж получше обойдутся чем вы с Наденькой
Кайдаш    22.08.2019, 13:20
Оценка:  -2
Кайдаш
Жестоко сомневаюсь.... Для кремля это треш, отработанный человеческий мусор... Депутатами, как Наденьку, их точно не сделают... А у Наденьки хорошие проблемы с психикой
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