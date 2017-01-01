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Над Донецком вместо символики боевиков вывесили флаг России

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В этот день в РФ отмечают день государственного флага.
Оккупанты развешивают флаги РФ
Оккупанты развешивают флаги РФ
соцсети

В центре Донецка 22 августа вместо символики боевиков "ДНР" вывесили национальный флаг Российской Федерации. 

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

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Также известно, что два флага Российской Федерации на оккупированные территории Луганской области передали представители Смоленского отделения общественной молодежной патриотической организации Российского Союза ветеранов Афганистана "Наследие" и представители Молодежного парламента при Совете депутатов Одинцовского городского округа Московской области.

Как сообщалось 16 августа, а сети активно и с юмором комментируют памятник Захарченко в Донецке.

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Теги: "ДНР", Россия, война, оккупанты, флаг
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