Над Донецком вместо символики боевиков вывесили флаг России

В этот день в РФ отмечают день государственного флага.

В центре Донецка 22 августа вместо символики боевиков "ДНР" вывесили национальный флаг Российской Федерации.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

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Также известно, что два флага Российской Федерации на оккупированные территории Луганской области передали представители Смоленского отделения общественной молодежной патриотической организации Российского Союза ветеранов Афганистана "Наследие" и представители Молодежного парламента при Совете депутатов Одинцовского городского округа Московской области.

Как сообщалось 16 августа, а сети активно и с юмором комментируют памятник Захарченко в Донецке.

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