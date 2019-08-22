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ВСУ уничтожили базу боевиков с техникой: появилось феерической видео

Комментариев: 6
Пехота ВСУ уничтожила вражескую базу.
База боевиков уничтожена
База боевиков уничтожена
скриншот

На Донбассе в спецоперации пехоты ВСУ была уничтожена военная база боевиков вместе с техникой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

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Волонтер назвал эту спецоперацию самой удачной и быстрой за время боевых действий на востоке Украины. 

Отложите на 8 минут свои дела и посмотреть это видео, по возможности на большом экране, оно стоит того. Наша славная пехота постаралась. Самая быстрая и самая успешная боевая операция ВСУ за время войны на востоке Украины, - написал Мысягин.

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По данным разведки, в ходе ликвидации базы боевиков погибли 20 боевиков, еще 11 наемников получили ранения. Также были уничтожены ЗРК "Стрела-10", командно-штабная машина, два БМП, шесть грузовиков "УРАЛ", четыре грузовика "КАМАЗ", грузовой кран и армейский джип.

Напомним, ВСУ хотят отказаться от украинских парашютов в пользу американских. Изношенные отечественные парашюты планируют заменять американскими, пока проводят тестирование. 

 

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Теги: война, Донбасс, спецоперация, уничтожение, военная база
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Комментариев (8)
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YSL    22.08.2019, 14:15
Оценка:  0
YSL
Ответка не заставит долго ждать. Потом выть начинают.
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 13:52
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Так перемирие же вроде?.. Не?
Колишній-східняк    22.08.2019, 14:07
Оценка:  -2
Колишній-східняк
ВОВ давно закончилась. А кино про неё до сих пор показывают. Не?
Адекваты    22.08.2019, 13:31
Оценка:  +1
Адекваты
Ну и кто не выполняет Минские договорённости и хлебное перемирие?))
Колишній-східняк    22.08.2019, 13:39
Оценка:  0
Колишній-східняк
А где сказано или где видно, что операция была осуществлена во время перемирия?
VSHIVANKA    22.08.2019, 13:54
Оценка:  0
VSHIVANKA
А ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА , ЧТО ЭТО ВООБЩЕ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ? )))))
    22.08.2019, 13:28
Оценка:  -4
Поджарили)))
МаюРацию    22.08.2019, 13:17
Оценка:  -2
МаюРацию
Во время перемирия! А незабаром мы прослушаем укр арию " А нас за що!?" в исполнении поцреотов
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