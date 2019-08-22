ВСУ уничтожили базу боевиков с техникой: появилось феерической видео

Пехота ВСУ уничтожила вражескую базу.

На Донбассе в спецоперации пехоты ВСУ была уничтожена военная база боевиков вместе с техникой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

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Волонтер назвал эту спецоперацию самой удачной и быстрой за время боевых действий на востоке Украины.

Отложите на 8 минут свои дела и посмотреть это видео, по возможности на большом экране, оно стоит того. Наша славная пехота постаралась. Самая быстрая и самая успешная боевая операция ВСУ за время войны на востоке Украины, - написал Мысягин.

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По данным разведки, в ходе ликвидации базы боевиков погибли 20 боевиков, еще 11 наемников получили ранения. Также были уничтожены ЗРК "Стрела-10", командно-штабная машина, два БМП, шесть грузовиков "УРАЛ", четыре грузовика "КАМАЗ", грузовой кран и армейский джип.

Напомним, ВСУ хотят отказаться от украинских парашютов в пользу американских. Изношенные отечественные парашюты планируют заменять американскими, пока проводят тестирование.

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