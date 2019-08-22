Геращенко посоветовала "Маше с Уралмаша" Захаровой не поучать Зе

По мнению первого вице-спикера Ирины Геращенко, поучать украинского президента могут только украинцы.

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Первый вице-спикер Ирина Геращенко отреагировала на пост спикера МИД РФ Марии Захаровой о том, что президент Украины Владимир Зеленский не разбирается в дипломатии. Об этом Геращенко написала в Facebook.

"МИД РФ нахамил Зеленскому. Оперативно нахамили, не ждали не то, что несколько дней, а даже несколько часов не ждали", - написала политик.

"Их "ждем от вас сигнала" это - "ждем от вас капитуляции". Что тут можно сказать? Пусть МИД РФ дает советы Путину, а не президенту Украины. Не надо поучать украинского президента", - подчеркнула она.

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"Это может делать народ Украины и украинская оппозиция, а не Маши с Уралмаша. И мы ждем от Путина не сигналов, а действий. Освобождения заложников, возвращения Донбасса и Крыма", - добавила Геращенко.

Напомним, ранее Мария Захарова высмеяла пост Владимира Зеленского о России в G8, пообещав "по-братски консультировать" его и дальше.

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