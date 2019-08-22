Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Геращенко посоветовала "Маше с Уралмаша" Захаровой не поучать Зе

Комментариев: 17
По мнению первого вице-спикера Ирины Геращенко, поучать украинского президента могут только украинцы.
Геращенко призвала Захарову оставить в покое президента Украины
Геращенко призвала Захарову оставить в покое президента Украины
Facebook Ирины Геращенко

Читай также: В МИД РФ отреагировали на возможное приглашение России на саммит G7

Первый вице-спикер Ирина Геращенко отреагировала на пост спикера МИД РФ Марии Захаровой о том, что президент Украины Владимир Зеленский не разбирается в дипломатии. Об этом Геращенко написала в Facebook.

"МИД РФ нахамил Зеленскому. Оперативно нахамили, не ждали не то, что несколько дней, а даже несколько часов не ждали", - написала политик.

"Их "ждем от вас сигнала" это - "ждем от вас капитуляции". Что тут можно сказать? Пусть МИД РФ дает советы Путину, а не президенту Украины. Не надо поучать украинского президента", - подчеркнула она.

Читай также: Зеленский назвал условия возвращения России в G8

"Это может делать народ Украины и украинская оппозиция, а не Маши с Уралмаша. И мы ждем от Путина не сигналов, а действий. Освобождения заложников, возвращения Донбасса и Крыма", - добавила Геращенко.

Напомним, ранее Мария Захарова высмеяла пост Владимира Зеленского о России в G8, пообещав "по-братски консультировать" его и дальше.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Геращенко, Зеленский, Захарова, МИД РФ, G7
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (17)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    22.08.2019, 14:13
Оценка:  0
fkrfyfan
Ирка- подстилка оперативно лизнула новому шефу
YSL    22.08.2019, 14:12
Оценка:  +1
YSL
Эту старую климаксическую профурсетку уже никто не слушает.
farfalle    22.08.2019, 14:09
Оценка:  +1
farfalle
Это что за колхозница?))))
Антибес    22.08.2019, 13:54
Оценка:  +4
Антибес
Полоумной престарелой потаскухе-"патриотке"Ыр ыне Херащенко конечно виднее кто должен поучать Зе.Бугагагагагага!!!
Колишній-східняк    22.08.2019, 13:59
Оценка:  -6
Колишній-східняк
Ты, наверное, сам еще прыщавый тинэйджер, раз она для тебя престарелая.
farfalle    22.08.2019, 14:09
Оценка:  +1
farfalle
Поцеловал бы ее взасос, признайся?)
VSHIVANKA    22.08.2019, 13:51
Оценка:  +5
VSHIVANKA
УКРОПНУЮ ПОМОЙКУ ОПЯТЬ ОБОССАЛИ.....))))
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 13:50
Оценка:  +6
Зорян_и_Шкиряк
Опять эта хабалка вылезла. Я уж думал её больше не прорвёт после объявления Гааги столицей Амстердама! ))
korvin_ral    22.08.2019, 13:50
Оценка:  -4
korvin_ral
ах-ха-ха Маша с Уралмаша - зачОтно =))))
VSHIVANKA    22.08.2019, 13:52
Оценка:  +4
VSHIVANKA
А КАК ТЕБЕ ИРКА - ДЫРКА ? )))
МЕНЯЙ ШАРОВАРЫ , СЕЙЧАС ОБОССЫШЬСЯ СО СМЕХУ!!! )))
СУГС !!!
Адекваты    22.08.2019, 13:30
Оценка:  +5
Адекваты
А ты теперь рядовая нардепка-не тебе умничать,подстилка ющенковая))
Колишній-східняк    22.08.2019, 13:46
Оценка:  -4
Колишній-східняк
захарова - всего лишь спикер МИД. Вообще никто. Номенклатура.
farfalle    22.08.2019, 14:11
Оценка:  +1
farfalle
Понимаю. Ты по сравнению с ней - монстр
Колишній-східняк    22.08.2019, 13:25
Оценка:  -4
Колишній-східняк
Ну, что такое ватная дипломатия, мы уже хорошо изучили. Одни только изощрения в этой области самого Уйла чего стоят.
asfd0    22.08.2019, 13:21
Оценка:  +2
asfd0
Прошмандовка решила, что пришло время начинать стелиться под новую власть.
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь