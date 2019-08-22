Перед офисом Зеленского митингуют против прививок

В Украине обязательными являются прививки от гепатита B, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.

Непривитым детям нельзя посещать школы и детсады lb.ua

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Противники обязательной вакцинации в четверг, 22 августа, вышли на митинг к Офису президента в связи с запертом на посещение школ и детсадов непривитыми детьми.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Участники митинга заявили, что этот запрет противоречит их праву свободного выбора.

Напомним, что в мае 2019 года Верховный Суд решил, что в случае вакцинации общественный интерес превалирует над индивидуальным правом отказаться от прививки.

Статья 15 закона Украины о защите населения от инфекционных болезней прямо говорит, что детям, которые не были вакцинированы по национальному календарю прививок, не разрешается посещать учебные заведения.

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14 августа на совместном брифинге и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун и министр образования Лилия Гриневич подтвердили, что непривитым детям нельзя посещать школы и детсады и предложили переходить на альтернативные способы получения образования - дистанционный или индивидуальный.

В Украине обязательными являются прививки от гепатита B, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.

Как сообщалось 5 мая, в Германии хотят штрафовать родителей за отказ вакцинировать детей.

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