Перед офисом Зеленского митингуют против прививок
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Противники обязательной вакцинации в четверг, 22 августа, вышли на митинг к Офису президента в связи с запертом на посещение школ и детсадов непривитыми детьми.
Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
Участники митинга заявили, что этот запрет противоречит их праву свободного выбора.
Напомним, что в мае 2019 года Верховный Суд решил, что в случае вакцинации общественный интерес превалирует над индивидуальным правом отказаться от прививки.
Статья 15 закона Украины о защите населения от инфекционных болезней прямо говорит, что детям, которые не были вакцинированы по национальному календарю прививок, не разрешается посещать учебные заведения.
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14 августа на совместном брифинге и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун и министр образования Лилия Гриневич подтвердили, что непривитым детям нельзя посещать школы и детсады и предложили переходить на альтернативные способы получения образования - дистанционный или индивидуальный.
В Украине обязательными являются прививки от гепатита B, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.
Как сообщалось 5 мая, в Германии хотят штрафовать родителей за отказ вакцинировать детей.
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СУГС !!!
Если предположить, что прививка все же эффективна, чего бояться привитым детям? У них ведь должен быть иммунитет и бояться им нечего.
А с другой стороны - не пускают в школу - тоже хорошо. Можно учиться дистанционно.