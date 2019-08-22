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Перед офисом Зеленского митингуют против прививок

Комментариев: 13
В Украине обязательными являются прививки от гепатита B, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.
Непривитым детям нельзя посещать школы и детсады
Непривитым детям нельзя посещать школы и детсады
lb.ua

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Противники обязательной вакцинации в четверг, 22 августа, вышли на митинг к Офису президента в связи с запертом на посещение школ и детсадов непривитыми детьми.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Участники митинга заявили, что этот запрет противоречит их праву свободного выбора.

Напомним, что в мае 2019 года Верховный Суд решил, что в случае вакцинации общественный интерес превалирует над индивидуальным правом отказаться от прививки.

Статья 15 закона Украины о защите населения от инфекционных болезней прямо говорит, что детям, которые не были вакцинированы по национальному календарю прививок, не разрешается посещать учебные заведения.

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14 августа на совместном брифинге и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун и министр образования Лилия Гриневич подтвердили, что непривитым детям нельзя посещать школы и детсады и предложили переходить на альтернативные способы получения образования - дистанционный или индивидуальный.

В Украине обязательными являются прививки от гепатита B, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.

Как сообщалось 5 мая, в Германии хотят штрафовать родителей за отказ вакцинировать детей.

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Теги: прививки, митинг, школа, дети
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Комментариев (13)
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VSHIVANKA    22.08.2019, 14:05
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ЗАЧЕМ НЕРАБАМ КАКИЕ-ТО ПРИВИВКИ ?!
СУГС !!!
Колишній-східняк    22.08.2019, 13:54
Оценка:  -6
Колишній-східняк
Ну не, теперь все 73 % должны получить прививку. В голову.
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 13:47
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
ЗаговОры, молитвы и травы - вот настоящие инструменты украинского лекаря! Остальное - от дьявола! Или от Путина.
nata_i    22.08.2019, 13:40
Оценка:  -2
nata_i
так привитые же защищены, чего они боятся?? привитые болеют,чем больше стали прививать, тем больше кори за последствия никто не отвечает.., много вопросов, на которые нет ответов..
Колишній-східняк    22.08.2019, 13:55
Оценка:  0
Колишній-східняк
не неси чепухи
vicinq    22.08.2019, 13:33
Оценка:  -1
vicinq
В стране бушуют разные эпидемии 21 век за окном . Если бы эти уроды привили своих детей как положено то точно в Украине такой эпидемии как сейчас .КОРИ. точно уж не было . Запретили без прививок посещать уч заведения и ПРАВИЛЬНО сделали.
ВосставшийИзБана    22.08.2019, 13:41
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Именно 2 век. Перед вводом гадости в организм ребенка обязательно нужно делать имунограмму. Кто ее у нас делает? Никто. А статистика показывает неэффективность прививки против кори. На бм писали, что среди заболевших 60% вакцинированных.
vicinq    22.08.2019, 13:54
Оценка:  0
vicinq
у моего ребенка в школе все принесли справки все привиты на самом деле из 30 детей прививки были сделаны 12 Вывод прост . Потом говорите вы что болеют все . После прививок не болеют 90 % ... Болеют те кто якобы чем то прививался ...
nata_i    22.08.2019, 13:43
Оценка:  0
nata_i
за период 18-19 год привили максимальное количество людей от кори, чем больше прививают, тем больше болеют, причем болеют и привитые и нет, проблема явно не в этом, а в качестве вакцин и ответственности докторов и не только..
ВосставшийИзБана    22.08.2019, 13:33
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Очень интересная тема. Вопрос прививок у нас подняли на волне кори. Изначально прививку против кори делали 1 раз. Дети все равно болеют. Сейчас в Украине в календаре 3 прививки от кори. И все равно дети болеют. Причем болеют и привитые. На сегодня в Украине самая высокая в Европе заболеваемость
ВосставшийИзБана    22.08.2019, 13:35
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
корью, не смотря на прививки. Вывод напрашивается сам собой.
Если предположить, что прививка все же эффективна, чего бояться привитым детям? У них ведь должен быть иммунитет и бояться им нечего.
А с другой стороны - не пускают в школу - тоже хорошо. Можно учиться дистанционно.
ВосставшийИзБана    22.08.2019, 13:38
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Артикль обещал нам государство в смартфоне - пусть сделает образование в смартфоне. Есть масса преимуществ: нет булинга. Нет агрессии учителей. Можно заниматься по своему графику и не тратить кучу времени на обязательное просиживание 45 минут за партой.
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 13:48
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
А можно ещё здравоохранение в смартфоне?
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