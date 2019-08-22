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Похитил и изнасиловал: в Кировоградской области пойман педофил

Комментариев: 3
Мужчина жестоко избил и изнасиловал ребенка.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В селе Дмитровка Кировоградской области педофил похитил и жестоко изнасиловал девочку. Об этом сообщает gazeta.ua.

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Сообщается, что девочка отдыхала в местном парке. Ее увидел неадекватный мужчина, который проезжал мимо на повозке. Тогда у него возник преступный умысел.

Он затащил ребенка на повозку, увез в лес и начал жестоко избивать. Нелюдь настолько сильно избивал свою жертву, что она потеряла сознание. Затем педофил изнасиловал девочку и оставил в лесу.

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Педофила отправили на психологическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по данному факту. Ребенок сейчас в тяжелом психологическом состоянии. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве педофил напал на 14-летнюю девочку: отец был не против. Он сообщил, что заявления он писать не будет и претензий к преступнику у него нет. Мужчина сказал, что он не против действий, которые педофил хотел сделать по отношению к его малолетней дочери.

 

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Теги: изнасилование, педофил, избиение, ребенок
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Комментариев (3)
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Rangol    22.08.2019, 14:02
Оценка:  -2
Rangol
Подлежат от стресса и отпустят как героя АТО. Ещё и на маршрутках бесплатно пожизненно возить будут.
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 13:45
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Пора открывать рубрику "Украина. Их нравы."
alex-zol    22.08.2019, 13:32
Оценка:  +8
alex-zol
Только валить таких!!!!
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