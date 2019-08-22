Похитил и изнасиловал: в Кировоградской области пойман педофил

Мужчина жестоко избил и изнасиловал ребенка.

В селе Дмитровка Кировоградской области педофил похитил и жестоко изнасиловал девочку. Об этом сообщает gazeta.ua.

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Сообщается, что девочка отдыхала в местном парке. Ее увидел неадекватный мужчина, который проезжал мимо на повозке. Тогда у него возник преступный умысел.

Он затащил ребенка на повозку, увез в лес и начал жестоко избивать. Нелюдь настолько сильно избивал свою жертву, что она потеряла сознание. Затем педофил изнасиловал девочку и оставил в лесу.

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Педофила отправили на психологическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по данному факту. Ребенок сейчас в тяжелом психологическом состоянии. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве педофил напал на 14-летнюю девочку: отец был не против. Он сообщил, что заявления он писать не будет и претензий к преступнику у него нет. Мужчина сказал, что он не против действий, которые педофил хотел сделать по отношению к его малолетней дочери.

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