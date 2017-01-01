В заброшенной школе нашли арсенал с боеприпасами

В тайнике обнаружены автоматы, гранатометы и патроны.

В одном из поселков Новоайдарского района Луганской обл. в районе проведения ООС СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами, которые, по предварительным данным, числятся как утраченные в боях 2014-2015 годов.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

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Изъяли автомат Калашникова АК-74, два подствольных гранатомета, три гранаты Ф-1, семь гранат РГД-5, сорок выстрелов к ВОГ-25, 1220 патронов калибра 5.45 мм, глушитель к автомату Калашникова. Арсенал направлен на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (утрата военного имущества) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

СБУ добавила, что в течение 2019 года на территории Луганской и Донецкой областей, изъяла из незаконного оборота почти пятьдесят тысяч единиц стрелкового оружия, боеприпасов, патронов и взрывчатых устройств, а также свыше 15 килограммов взрывчатки.

Как сообщалось 13 июня, в Киеве на Лысой горе нашли боеприпасы и взрывчатку.

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