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Не умеют читать и считать почти 14% детей, закончивших начальную школу

Комментариев: 9
Состоялась Августовская конференция педагогических и научно-педагогических работников Киева.
Мальчики имеют значительно более низкие результаты по чтению, чем девочки
Мальчики имеют значительно более низкие результаты по чтению, чем девочки
enovosty.com

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В Украине почти 14% учащихся, окончивших начальную школу, не достигли базового уровня в математике и чтении.

Об этом сообщает Укринформ.

Об этом заявил заместитель министра науки и образования Вадим Карадний во время выступления на Августовской конференции педагогических и научно-педагогических работников Киева.

“13,6% четвероклассников не достигших базового уровня математической компетентности. Речь идет о том, что 14% не могут осуществлять элементарные математические операции - сложение, вычитание, умножение и деление. Эти базовые навыки для четвероклассников отсутствуют. Для них также являются очень сложными задачи на размышления и анализ “, - сказал Карандий.

Также, по его словам, почти 14% четвероклассников не достигших базового уровня читательской компетентности.

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“Базовый уровень - это прочитать текст, его понять и найти информацию к определенной задаче. Исследование также показало, что мальчики имеют значительно более низкие результаты по чтению, чем девочки. Это по чтению, в математике эти результаты - одинаковые“, - отметил Карандий.

Как сообщалось, первоклашки-2018 начали учиться по-новому - Кабмин учел опыт 7 стран.

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Теги: школа, образование, дети, МОН
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Комментариев (9)
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толян04    22.08.2019, 15:05
Оценка:  +1
толян04
и ваЩе скорость деградации образования прямо пропорциональна скорости увеличения родительских расходов на это образование)))
толян04    22.08.2019, 14:49
Оценка:  0
толян04
рехворма образования она такая требует жертв...зато вышиванки как носят
ВосставшийИзБана    22.08.2019, 14:55
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Даже на этом фото много вышиванок неправильных.
толян04    22.08.2019, 14:58
Оценка:  0
толян04
я хз я не спец в вышиванках просто у самого 2 школяра есть и знаю что пишу.
VSHIVANKA    22.08.2019, 14:38
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ.....
ГЛАВНОЕ ЭТО УМЕТЬ СКАКАТЬ , ЗНАТЬ КРИЧАЛКИ , НЕНАВИДЕТЬ РОССИЮ , УМЕТЬ ВЫЛИЗЫВАТЬ ЗАД ХОЗЯЕВАМ , КОТОРЫЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВЛАДЕЮТ САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ ЕВРОПЫ....)))
СУГС !!!
ВосставшийИзБана    22.08.2019, 14:46
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
ПНХ!!!
Nikolas_Adver    22.08.2019, 15:16
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
че залyпаешся, кацман? все правда. глазик укололо?
ВосставшийИзБана    22.08.2019, 15:24
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Это стандартный ответ на СУГС, если ты не в курск. А так - ничего личного.
Колишній-східняк    22.08.2019, 14:30
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Мої діти, коли йшли до школи, і читати і рахувати вже уміли...
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