Не умеют читать и считать почти 14% детей, закончивших начальную школу

Состоялась Августовская конференция педагогических и научно-педагогических работников Киева.

Мальчики имеют значительно более низкие результаты по чтению, чем девочки enovosty.com

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В Украине почти 14% учащихся, окончивших начальную школу, не достигли базового уровня в математике и чтении.

Об этом сообщает Укринформ.

Об этом заявил заместитель министра науки и образования Вадим Карадний во время выступления на Августовской конференции педагогических и научно-педагогических работников Киева.

“13,6% четвероклассников не достигших базового уровня математической компетентности. Речь идет о том, что 14% не могут осуществлять элементарные математические операции - сложение, вычитание, умножение и деление. Эти базовые навыки для четвероклассников отсутствуют. Для них также являются очень сложными задачи на размышления и анализ “, - сказал Карандий.

Также, по его словам, почти 14% четвероклассников не достигших базового уровня читательской компетентности.

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“Базовый уровень - это прочитать текст, его понять и найти информацию к определенной задаче. Исследование также показало, что мальчики имеют значительно более низкие результаты по чтению, чем девочки. Это по чтению, в математике эти результаты - одинаковые“, - отметил Карандий.

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