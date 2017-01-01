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ГБР возбудило дело против омбудсмена Денисовой

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Бюро будет расследовать возможное злоупотребление властью.
Денисовой занялось ГБР
Денисовой занялось ГБР
facebook.com/denisovaombudsman/

Государственное бюро расследований обязали открыть уголовное дело против омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом передают Українські новини.

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Известно, что 31 июля ГБР отказало истцу, имя которого не называют, в открытии уголовного дела против Денисовой, ссылаясь на то, что в заявлении нет состава преступления.

Между тем, истец обратился в суд и тот удовлетворил его жалобу. Согласно постановлению Шевченковского суда Киева, ГБР должно возбудить уголовное дело против Денисовой и проверить все доказательства, которые изложил в своем заявлении истец.

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К слову, три уголовных дела против Денисовой расследует НАБУ. Омбудсмена подозревают в недостоверном декларировании доходов.

Напомним, Денисову вызвали в ГПУ на допрос по "тайному" делу. Адвокат отказаться раскрывать тему допроса, сославшись на тайну следствия. 

 

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Теги: Денисова, уголовное дело, ГБР
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