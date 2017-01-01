На украинско-венгерской границе возникли большие очереди

В пункте пропуска "Тиса" (Чоп) вышла из строя база данных венгерской таможни.

На Закарпатье сегодня в автомобильном пункте пропуска “Тиса2 (Чоп) на украинско-венгерской границе образовалась большая очередь из автомобилей, количество которых сейчас превысило 120 единиц.

Об этом сообщила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук, передает Униан.

По данным пресс-службы, согласно информации, предоставленной венгерской стороной, в 08.45 вышла из строя база данных таможни на участке украинско-венгерской границы.

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“Сейчас на венгерской стороне проводятся восстановительные работы, но сроки их завершения неизвестны. По крайней мере, по состоянию на 13.20, база данных не заработала“, - уточнила пресс-секретарь отряда.

Она добавила, что количество автомобилей, ожидающих оформления перед пунктами пропуска на границе с Венгрией, начинает увеличиваться.

“Перед пунктом пропуска “Тиса“ оформления ожидают более 120 транспортных средств, плюс-минус несколько единиц, но однозначно, что это количество пока не уменьшается“, - добавила Трачук.

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В Чопском отряде также сообщили, что венгерская сторона, несмотря на выход из строя базы данных, пропускает автомобили, но это происходит очень медленно, поскольку оформление проходит в ручном режиме.

“В связи с этим просим учесть сложившуюся обстановку, при планировании путешествия и, по возможности, выбрать пункты пропуска на границе с другими государствами“, - сообщили в Чопском пограничном отряде.

Как сообщалось в апреле, в Венгрии осудили более 50 украинцев за подделку документов.

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