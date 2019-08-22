Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МИД помогает ОП готовить встречу Зеленского с Трампом в Варшаве

Комментариев: 2
Президенты встретятся в рамках мероприятий, посвященных началу Второй мировой. РФ не пригласили.
Зеленский и Трамп переговорят в Варшаве
Зеленский и Трамп переговорят в Варшаве
Коллаж фотографий bigmir.net

Читай также: Трамп о Зеленском: Очень разумный парень

МИД Украины вместе с Офисом президента ведет подготовку к встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Варшаве. Об этом заявила замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, сообщает Укринформ.

Отметим, там они встретятся на мероприятиях, посвященных 80-летию со дня начала Второй мировой войны. “МИД привлечено к этому процессу. Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше“, - говорит Зеркаль.

Читай также: Другой формат: Визит Зеленского в США готовит ОП, а не МИД

“Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча, - считает замглавы МИД..

Канцелярия президента Польши пригласила на 80-ю годовщину начала войны лидеров стран ЕС, НАТО и “Восточного партнерства“. Представители РФ приглашения не получили, что вызвало негативную реакцию в Москве.

Читай также: Только Путин может закончить войну, но важно, что Зеленский ему звонит - Тейлор

По информации польской стороны, участие в мере 1 сентября уже подтвердили делегации более 30 стран. Ожидается, что в Варшаву прибудет и Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Финляндии впервые за 5 лет летит в Киев знакомиться с Зеленским.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Зеленский, Трамп, США, Украина, Варшава, Вторая мировая, встреча
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Кайдаш    22.08.2019, 15:30
Оценка:  -1
Кайдаш
Главных виновников - и не пригласили??? Гевалт....
Lyonya-Space    22.08.2019, 15:27
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Как это путю не пригласили?! Предательство! ("предательство" в украинском языке это "зрада" - пояснение для раша троллей, которые копипастят это слово, не зная его значения).
И вообще, вата, вы где? Ушли в тайгу на заготовку лапты?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь