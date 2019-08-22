МИД помогает ОП готовить встречу Зеленского с Трампом в Варшаве
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МИД Украины вместе с Офисом президента ведет подготовку к встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Варшаве. Об этом заявила замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, сообщает Укринформ.
Отметим, там они встретятся на мероприятиях, посвященных 80-летию со дня начала Второй мировой войны. “МИД привлечено к этому процессу. Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше“, - говорит Зеркаль.
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“Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча, - считает замглавы МИД..
Канцелярия президента Польши пригласила на 80-ю годовщину начала войны лидеров стран ЕС, НАТО и “Восточного партнерства“. Представители РФ приглашения не получили, что вызвало негативную реакцию в Москве.
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По информации польской стороны, участие в мере 1 сентября уже подтвердили делегации более 30 стран. Ожидается, что в Варшаву прибудет и Президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что Президент Финляндии впервые за 5 лет летит в Киев знакомиться с Зеленским.
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