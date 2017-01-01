Зеленский позвонил Джонсону и призвал не пускать РФ в G8

Британский премьер заверил президента Украины, что Лондон выступает против такого шага.

Читай также: Зеленский поднимет флаг Украины на Софиевской площади Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Офис президента.

Он поблагодарил Джонсона за позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России к "Большой семерке".

В ходе разговора была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.

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Собеседники согласились, что в условиях аннексии Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.

Пресс-служба утверждает, что Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Семерки", который состоится 24-26 августа во Франции.

В свою очередь, Джонсон пригласил Зеленского посетить Великобританию с официальным визитом. Глава британского правительства также поздравил украинского президента с Днем Независимости.

Читай также: Геращенко посоветовала "Маше с Уралмаша" Захаровой не поучать Зе Перед саммитом G7 Зеленский также проведет телефонный разговор с главой Европейского совета Дональдом Туском.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД помогает ОП готовить встречу Зеленского с Трампом в Варшаве.