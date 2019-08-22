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“А вот это вы зря!”: Страницу Виталия Кличко в Instagram заблокировали

Комментариев: 2
Столичный мэр винит во всем “интернет-троллей” и плохих политиков.
Кличко возмущен блокирование его страницы
Кличко возмущен блокирование его страницы
facebook.com/Vitaliy.Klychko/

Страница мэра Киева Виталия Кличко в Instagram была заблокирована сегодня утром. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Виталий пожаловался, что армия “интернет-троллей” атаковала его микроблог в Instagram. Именно поэтому администрация социального ресурса была вынуждена заблокировать пользователя.

Кроме того, Кличко заявил, что за блокировкой его страницы на этом ресурсе стоят политики, у которых “нет аргументов и успешно воплощенных дел”.

Политика - дело грязное, - написал Кличко.

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К этому посту возмущения градоначальник прикрепил свое фото с надписью: “А вот это вы зря:)”.

Напомним, Кличко заявил, что Кошевой примерял статус мэра с 2015 года. Мэр Киева сделал заявление касательно “Квартала 95”. По его мнению, шутки “о недалеком Кличко” писались специально для того, чтоб потенциальные избиратели ассоциировали его с образом со сцены. 

 

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Теги: Клички, Инстарграм, страница, блокирование
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Комментариев (2)
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РухНС    22.08.2019, 15:49
Оценка:  -1
РухНС
интересно, посядат или помилуют?
Кайдаш    22.08.2019, 15:34
Оценка:  -1
Кайдаш
теперь точно даст в бубен кому-то...
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