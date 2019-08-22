“А вот это вы зря!”.Страницу Виталия Кличко в Instagram заблокировали

Столичный мэр винит во всем “интернет-троллей” и плохих политиков.

Страница мэра Киева Виталия Кличко в Instagram была заблокирована сегодня утром. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Виталий пожаловался, что армия “интернет-троллей” атаковала его микроблог в Instagram. Именно поэтому администрация социального ресурса была вынуждена заблокировать пользователя.

Кроме того, Кличко заявил, что за блокировкой его страницы на этом ресурсе стоят политики, у которых “нет аргументов и успешно воплощенных дел”.

Политика - дело грязное, - написал Кличко.

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К этому посту возмущения градоначальник прикрепил свое фото с надписью: “А вот это вы зря:)”.

Напомним, Кличко заявил, что Кошевой примерял статус мэра с 2015 года. Мэр Киева сделал заявление касательно “Квартала 95”. По его мнению, шутки “о недалеком Кличко” писались специально для того, чтоб потенциальные избиратели ассоциировали его с образом со сцены.

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