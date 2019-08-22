Киевский суд отпустил сепаратиста, напавшего с ножом на добровольца ОУН

Сергей Гнатьев был осужден на 8 лет, но теперь его выпустили.

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В Киеве апелляционный суд по ходатайству прокуратуры отпустил сепаратиста Сергея Гнатьева, который напал с ножом на бойца добровольческого батальона ОУН Виталия Регора и был осужден на 8 лет.

Об этом пишет активистка Татьяна Близнюк у себя на странице в Facebook.

“Сепаратиста, члена группировки “Луганская Народная Республика“, осужденного в июне к восьми годам лишения свободы, за покушение на добровольца ОУН, выпустили в зале апелляционного суда по ходатайству столичной прокуратуры… Сепар вышел в город под прикрытием полиции, беркута, Нацгвардии“, - пишет она.

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По ее словам, такое решение суда может быть политическим и связано с подготовкой Гнатьева к обмену пленными всех-на-всех с Россией. Она отметила, что общественность негативно отреагирует на такой шаг политического руководства и призвала согласовать списки для обмена с активистами.

“Этот сепар нам самим надо. Мы больше двух лет ходили на все суды по нему, потому что он искалечил добровольца ОУН, и должен если не отсидеть, то хотя бы выплатить компенсацию… Если и обменивать, то на тех людей, вытаскиванием которых наше государство не занимается вообще“, - отметила Близнюк.

Как сообщалось 22 августа, осужденных за госизмену бывших военных могут выдать РФ в рамках обмена.

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