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Киевский суд отпустил сепаратиста, напавшего с ножом на добровольца ОУН

Комментариев: 4
Сергей Гнатьев был осужден на 8 лет, но теперь его выпустили.
Киевский суд отпустил сепаратиста, напавшего с ножом на добровольца ОУН
© facebook.com/shtabko
Фото 1/3
  • "Сепар вышел в город под прикрытием полиции", отмечает активистка
  • "Сепар вышел в город под прикрытием полиции", отмечает активистка
  • "Сепар вышел в город под прикрытием полиции", отмечает активистка
Киевский суд отпустил сепаратиста, напавшего с ножом на добровольца ОУН
"Сепар вышел в город под прикрытием полиции", отмечает активистка
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В Киеве апелляционный суд по ходатайству прокуратуры отпустил сепаратиста Сергея Гнатьева, который напал с ножом на бойца добровольческого батальона ОУН Виталия Регора и был осужден на 8 лет.

Об этом пишет активистка Татьяна Близнюк у себя на странице в Facebook.

“Сепаратиста, члена группировки “Луганская Народная Республика“, осужденного в июне к восьми годам лишения свободы, за покушение на добровольца ОУН, выпустили в зале апелляционного суда по ходатайству столичной прокуратуры… Сепар вышел в город под прикрытием полиции, беркута, Нацгвардии“, - пишет она.

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По ее словам, такое решение суда может быть политическим и связано с подготовкой Гнатьева к обмену пленными всех-на-всех с Россией. Она отметила, что общественность негативно отреагирует на такой шаг политического руководства и призвала согласовать списки для обмена с активистами.

“Этот сепар нам самим надо. Мы больше двух лет ходили на все суды по нему, потому что он искалечил добровольца ОУН, и должен если не отсидеть, то хотя бы выплатить компенсацию… Если и обменивать, то на тех людей, вытаскиванием которых наше государство не занимается вообще“, - отметила Близнюк.

Как сообщалось 22 августа, осужденных за госизмену бывших военных могут выдать РФ в рамках обмена.

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Теги: убийство, сепаратист, обмен пленными
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Комментариев (5)
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Letohradek    22.08.2019, 17:01
Оценка:  0
Letohradek
Пора сметать эту ссученную власть, вместе с охрыпшей крысой! Каждый день слышим о том, что выпускают из под стражи очередного ватного ублюдка ... Это нужно прекращать!
DmitriyMakarov    22.08.2019, 17:01
Оценка:  -2
DmitriyMakarov
Через пару лет его вообще наградят
Letohradek    22.08.2019, 17:02
Оценка:  0
Letohradek
Посмертно!
VSHIVANKA    22.08.2019, 16:45
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ТЕХ КТО УБИЛ ЛЮДЕЙ В ОДЕССЕ ВООБЩЕ НЕ СУДИЛИ.....
YSL    22.08.2019, 16:45
Оценка:  -3
YSL
Жаль что только искалечил.
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