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Депутат от "Слуги народа" отказался от мандата

Комментариев: 1
Андрей Лысюк был избран по многомандатному избирательному округу.
ЦИК признала отказ от мандата одним из депутатов
ЦИК признала отказ от мандата одним из депутатов
EPA/UPG

Новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Лысюк отказался от мандата. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

22 августа состоялось очередное заседание ЦИК под председательством Татьяны Слипачук

Комиссия приняла протокольное решение, которым уполномочила Секретариат ЦИК выдать новоизбранным народным депутатам удостоверения и нагрудные знаки 29 августа 2019 в помещении Верховной Рады.

"В связи с заявлением избранного народным депутатом Лысюка А.А., включенного в избирательный список "Слуги народа" под № 69 об отказе от депутатского мандата, Комиссия признала его таким, который не получил указанного мандата", - отмечается в сообщении.

"В то же время избранной народным депутатом Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе признана Хоменко А.В., включена в избирательный список "Слуги народа" под № 129", - добавили в ЦИК.

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Теги: Лысюк, депутаты, Рада, "Слуга народа", ЦИК
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Комментариев (2)
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РухНС    22.08.2019, 16:31
Оценка:  +1
РухНС
успел накосячить?)))
ВосставшийИзБана    22.08.2019, 16:57
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Прозрел внезапно.
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