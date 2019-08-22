Депутат от "Слуги народа" отказался от мандата

Андрей Лысюк был избран по многомандатному избирательному округу.

Новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Лысюк отказался от мандата. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

22 августа состоялось очередное заседание ЦИК под председательством Татьяны Слипачук

Комиссия приняла протокольное решение, которым уполномочила Секретариат ЦИК выдать новоизбранным народным депутатам удостоверения и нагрудные знаки 29 августа 2019 в помещении Верховной Рады.

"В связи с заявлением избранного народным депутатом Лысюка А.А., включенного в избирательный список "Слуги народа" под № 69 об отказе от депутатского мандата, Комиссия признала его таким, который не получил указанного мандата", - отмечается в сообщении.

"В то же время избранной народным депутатом Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе признана Хоменко А.В., включена в избирательный список "Слуги народа" под № 129", - добавили в ЦИК.