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Россия за 193 млн рублей утилизирует единственную украинскую подлодку

Комментариев: 2
Утилизация должна быть проведена до 10 ноября 2020 года.
Россия хочет утилизировать единственную украинскую подлодку
Россия хочет утилизировать единственную украинскую подлодку
vmsu.info

Министерство обороны РФ собирается утилизировать единственную украинскую подлодку Запорожье. На это Россия готова потратить 193 млн 36 тысяч рублей. Соответствующая информация в среду, 21 августа появилась на сайте государственных закупок РФ, на котором Минобороны ищет подрядчика для утилизации подлодки.

Стоит отметить, что подлодка попала в Россию после аннексии Крымского полуострова.

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На сайте госзакупок указано, что подрядчик будет обязан утилизировать подлодку до 10 ноября 2020 года. Конкурс по поиску подрядчика будут проводить в закрытой форме.

Подлодка Запорожье была построена в 1970 году. Последние годы она была единственной подводной лодкой в составе ВМС Украины. Она вошла в состав ВМСУ после раздела Черноморского флота в 1997 году.

Напомним, 22 марта 2014 года члены экипажа Запорожья сообщили, что судно окружили российские корабли, после чего их военные начали бросать в воду шумовые гранаты. Российские военные несколько раз предлагали членам экипажа подлодки перейти на их сторону. Вскоре они взяли судно штурмом.

Как сообщалось, в конце марта 2014 было принято решение о том, что единственную подводную лодку ВМС Украины Запорожье отбуксируют из Севастополя в Одессу. Однако, уже в апреле россияне передумали и отказались возвращать Украине подлодку Запорожье. 

В июле в СМИ появилась информация о том, что РФ хочет утилизировать украинскую субмарину.

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Теги: Россия, Украина-Россия, утилизация, подлодка "Запорожье", аннексия Крыма
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    22.08.2019, 17:00
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЧТО ТО ДОРОГО.....
ЭТИХ ДЕНЕГ ВПОЛНЕ ХВАТИЛО БЫ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ВСЕЙ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ.....)))
VSHIVANKA    22.08.2019, 17:00
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЧТО ТО ДОРОГО.....
ЭТИХ ДЕНЕГ ВПОЛНЕ ХВАТИЛО БЫ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ВСЕЙ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ.....)))
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